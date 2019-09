Desde la distancia. Así miran en el PP la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la trama Púnica. El mensaje de Génova es defender la presunción de inocencia de ambas, al tiempo que evitan hacer cualquier tipo de valoraciones "hasta que acabe el proceso".

En esos términos se expresó este martes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, quien no quiere que este asunto desvíe al partido de "los temas importantes" de la actualidad política. "Estamos centrados en seguir trabajando por los españoles", expresó. Además, fuentes de la formación insisten en que la trama de corrupción es un asunto del pasado. "Hay que pasar página", sentencian. Los populares recuerdan, asimismo, que Aguirre es "una afiliada rasa". Cabe recordar que Cristina Cifuentes se dio en su momento de baja del PP.

Para reforzar su posicionamineto sobre la presunción de inocencia, García Egea ha mostrado una lista de cien nombres cuyas imputaciones por corrupción acabaron archivbadas. Al mismo tiempo, hizo referencia al caso de los ERE, que envuelve al PSOE.

Para terminar, el secretario general aseguró que es momento de esperar. "Todos debemos creer en el sistema y respetar las decisiones judiciales nos gusten o no". En este sentido, tampoco quisieron comentar en Génova el hecho de que el nombre de Antonio González Terol, hombre de confianza de Casado, también aparezca en el sumario de Púnica".

Egea aseveró que en las filas populares "no hay preocupación" porque el partido, recién renovado, está "centreado en impulsarse" hacia el futuro y en ejercer "la actividad parlamentaria" frente a Pedro Sánchez. "El resto de cuestiones no tienen cabida", terminó.

Álvarez de Toledo censura las "conclusiones lapidarias"

Sobre el asunto también se pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que denunció las "conclusiones lapidarias y definitivas" de algunos medios de comunicación sobre la implicación de Esperanza Aguirre. A su parecer, algunos medios elevan a "lapidarias y definitivas" conclusiones que, de momento, "son provisionales, son indiciarias", dijo la responsable popular a su llegada a la sede del PP para participar en la reunión del Comité de Dirección del partido.

Álvarez de Toledo también expresó su "preocupación" por el hecho de que personas imputadas en este procedimiento se enteren de su situación "antes por los medios de comunicación que por las propias instituciones de justicia".

"Eso es algo que debería preocupar a esas instituciones judiciales", sostuvo, antes de precisar que "en los procedimientos de justicia es fundamental también la defensa" y en España está pasando que "la indefensión empieza con las propias notificaciones".

España Suma necesita "tiempo"

En otro orden de cosas, Teodoro García Egea ha pedido que se le dé "tiempo" al proyecto España Suma para que "cuaje", y no ha dejado claro si podría incluir a Vox (Ciudadanos ya ha dicho que no tiene previsto unirse). El objetivo de Génova es que esta fórmula se efectiva también para el Congreso y no solo para el Senado, porque es el que vota las investiduras "y el objetivo es echar a Pedro Sánchez".

El secretario general definió esta iniciativa como "un anhelo" que necesita "aterrizar" y "hablar mucho" para que se convierta en realidad. Sobre la posición de Cs, Egea aseguró que la interacción entre el PP y los naranjas es constante y fluida, pero Casado y Rivera todavía no han abordado directamente este asunto.

En el interés por facilitar el camino a España Suma para que se asiente, García Egea apuntó que comparte las palabras del propio Rivera, cuando ayer dijo que "España Suma pero la corrupción resta", en clara alusión a los problemas que ha atravesado el PP. "Es buen comienzo. Por supuesto que la corrupción resta y todos tenemos que trabajar mucho para recuperar la confianza de los ciudadanos. Le agradezco que abrace España Suma y debemos caminar juntos en esa dirección", expresó.