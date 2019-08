En pleno reimpulso de la carrera espacial e inmersos en la búsqueda de exoplanetas que puedan acoger a los humanos —por si llega el momento en que agotemos los recursos del nuestro— Barcelona acogerá el primer fin de semana de septiembre a un grupo de científicos y estudiosos para hacerse las tres preguntas básicas para el futuro de la humanidad. ¿Podemos vivir en otro lugar del universo? ¿Nos espera alguien allí? Y finalmente... ¿nos han visitado ya en algún momento?

Lo que podría ser terreno abonado a la ciencia ficción y la conspiranoia, para los físicos teóricos, biólogos y filósofos no deja de ser una hipótesis fundamentada. Vivir en otro lugar del universo atravesando el espacio-tiempo a través de agujeros de gusano es factible bajo las ecuaciones de Einstein —aunque es imposible con la tecnología actual— y para encontrar vida en mundos lejanos bastaría con que se encontraran condiciones orgánicas parecidas a La Tierra.

La tercera cuestión, saber si hemos sido ya visitados, es la más complicada de responder y es el objeto de reunión en Barcelona del Congreso Mundial de Ufología (UWC), un evento que celebra su tercera edición y que este año contará con la presencia del estadounidense Michio Kaku, el divulgador científico más mediático desde que falleciese el astrófísico Carl Sagan y el más mediático junto al también estadounidense Neil DeGrasse Tyson.

"Su ponencia sin duda pasará a formar parte de la historia", se congratulan desde la organización que, según relatan a este medio, había intentado múltiples veces traer a Kaku a un evento, el UWC, enfocado en el estudio de la vida extraterrestre. "Será la primera vez en su carrera que acuda a un congreso de este tipo y será irrepetible porque es su única presentación en Europa este año", dicen sobre su presencia en el evento barcelonés que se celebra del 6 al 8 de septiembre.

¿Qué pinta Kaku, un científico galardonado, cofundador de la teoría de las cuerdas, continuador del trabajo de Einstein sobre la teoría del campo unificado, un estudioso de la ecuación definitiva que resuma las leyes físicas del Universo, un científico con millones de seguidores en las redes sociales... dando una conferencia en un evento de vida extraterrestre? "Es un salto para cambiar el concepto de la ufología para toda la humanidad", dicen desde la organización.

Y es que Kaku, como ya matizaba Sagan, no defiende que existan evidencias de vida extraterrestre, pero sí se abre a la posibilidad teórica de su existencia. La probabilidad de que otros planetas alberguen vida es muy factible teniendo en cuenta los trillones de soles desperdigados en el universo que están rodeados de planetas en distancia de habitabilidad. Que en ellos exista vida y que esta sea inteligente, según ambos científicos, no sería descabellado.

La pregunta ahora viene sola. ¿Por qué no han contactado ya con los humanos? Kaku, profesor de física teórica en Nueva York, Harvard y Princeton, divulgador para profanos en la ciencia en varias cadenas estadounidenses de televisión y radio, así como el autor de bestsellers como su último libro El futuro de la humanidad, no se limita a subrayar la paradoja de Fermi. "No tenemos nada que ofrecerles", zanja con pesimismo.

"Tenemos la idea de que vendrá un ovni a la Casa Blanca y ofrecerá un tesoro de tecnología. Yo no creo que pase eso. Si vamos a un bosque, no nos ponemos a hablar con las ardillas. Nos aburriríamos, no tienen nada que decirnos. Los humanos somos muy arrogantes al pensar que podemos ofrecer algo a extraterrestres avanzados. Podrían exterminarnos. Y no por maldad sino porque, como nosotros con las ardillas, no se preocuparían por nosotros. Por eso defiendo no intentar contactar con ellos", expresa.

Junto a Michio Kaku —que impartirá su charla el sábado 7 a las 4:30h de la tarde— acudirán a Barcelona otros ponentes que impartirán charlas y talleres durante los tres días que dura el evento. Entre ellos Nick Pope —periodista y exmiebro del ministerio de Defensa del Reino Unido que hablará sobre las desclasificaciones de documentos del Gobierno británico— o Enrique de Vicente, colaborador habitual en el programa televisivo Cuarto Milenio y fundador de la revista Año Cero.