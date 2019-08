El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido al PSOE que abandone el "tacticismo" y recupere las negociaciones para un "acuerdo integral".

En una entrevista en la Cadena Ser, Echenique se ha mostrado convencido de que un acuerdo con el PSOE es posible, pero ha considerado "poco responsable" dejar la negociación para finales de agosto. "Nos parece una actitud poco responsable llevarlo al pitido final. Toda España vio lo que pasa cuando se intenta negociar algo tan importante en 48 horas como hizo el PSOE la última vez", ha asegurado.

Echenique ha asegurado que la formación morada siempre ha estado dispuesta a negociar "un acuerdo integral", pero ha manifestado que intuye que la táctica del PSOE está vinculada a que ya piensan en unas nuevas elecciones

"No tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes", ha apuntado. "Somos adultos y hay un país con gente a la que le cuesta llegar al fin de mes o con alquileres abusivos. No debemos entrar en este juego de quién llama porque eso no cambia nada".

El político de Podemos cree "que el PSOE maneja un acuerdo con CS y la derecha, algo que no ocultan y piden su apoyo desde el 29-A. Probablemente esa sea su opción preferida. Las otras son un gobierno en solitario de ordeno y mando como había en el bipartidismo y la tercera opción es una repetición electoral. Son las tres opciones que manejan y quizá por eso estén alargando los tiempos buscando que alguna de ellas gane. Las tres serían malas", ha dicho.

En días recientes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, afeó los tuits de Echenique, calificándolos de "exabruptos". En la Cadena Ser, Echenique se ha mostrado dispuesto a apartarse de las negociaciones, si eso las facilitara, aunque no cree que tal sea el caso. "Hay que sentarse a negociar como gente seria y dejar de poner excusas", ha insistido.