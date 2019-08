Adelantamientos o maniobras indebidas, el uso del móvil al volante o viajar sin el cinturón de seguridad puesto pueden ser grabados por uno de los dos drones que sobrevuelan los cielos de Tenerife con el objetivo de controlar las infracciones de tráfico para sancionarlas.

Canarias se convierte así en la primera comunidad en la que se utiliza este sistema desde el pasado 1 de agosto, ha informado este martes en la presentación de los drones el jefe provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pablo Calvo, quien ha explicado que el radio de la cámara en condiciones óptimas es de unos dos kilómetros.

Asimismo, ha precisado que aunque desde hace tiempo trabajan con nueve drones en la Península para llevar a cabo labores de vigilancia y control del tráfico, solo los dos que hay en Canarias, primero en Tenerife y después en Gran Canaria, pueden multar.

La cámara que llevan incorporadas los drones, cuyo precio global oscila entre los 5.000 y 8.000 euros, puede detectar también si el conductor no respeta la distancia de seguridad, un stop o un ceda al paso y, de esta manera, evitar en la medida de lo posible que se produzcan más muertes en las carreteras.

No obstante, por el momento no se podrán poner sanciones por exceso de velocidad, ya que las cámaras actuales no lo detectan, si bien la DGT baraja la posibilidad de incorporar a los drones un sistema láser para este fin.

Su implantación no solo está pensada para labores de vigilancia, también las imágenes cenitales que se tomen pueden ser utilizadas para la reconstrucción de accidentes viales, para controlar grandes eventos deportivos o en situaciones de emergencias, como pueden ser nevadas.

A raíz de la experiencia que obtengan en Canarias, la DGT tiene previsto llevar las buenas prácticas que se consigan en las islas al resto de España según las necesidades que se detecten en las provincias que, como en Canarias, no hay helicópteros.

Según ha explicado el jefe provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, Canarias es un destino que no dispone de una base fija de helicópteros de la DGT, circunstancia que, sumada a sus condiciones orográficas, hacen que la utilización de esta herramienta sea óptima.

Durante los seis días que han operado, la Guardia Civil se ha percatado de que una vez los conductores detectan la presencia del dron, cuya batería dura en torno a 35 minutos, no cometen infracciones.

La Guardia Civil prevé actuar en zonas de Tenerife donde haya una alta siniestralidad, como pueden ser las autopistas del norte y del sur, así como en las carreteras en las que se celebran carreras ilegales de motos y en otras vías en las que hay afluencia de vehículos, bicicletas, autobuses y peatones.

Entre las fracciones que principalmente esperan detectar se encuentra la utilización de móvil, que está sancionada con la pérdida de tres puntos de carnet de conducir y 200 euros; y no llevar el cinturón de seguridad, que supone la pérdida de cuatro puntos y 200 euros.