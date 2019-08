El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha avisado de que la izquierda abertzale no acepta que le digan si puede o no hacer recibimientos a presos de ETA que salen de prisión, si no se da "una solución constructiva" en materia penitenciaria, y ha asegurado que "hay 250 presos y habrá 250 recibimientos".

"No estamos dispuestos a que nos digan a quién podemos recibir ni a quién podemos abrazar", ha afirmado Otegi en una entrevista en Radio Euskadi. Otegi ha recordado que "ha habido 60 denuncias a la Audiencia Nacional sobre recibimientos a presos que salen de la cárcel y todas han sido archivadas" porque el tribunal considera que "no existe delito punible" en ellos.

Esos actos los organizan familiares y amigos de los presos, pero "no lo hacen para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo", ha analizado.

"Cuando yo llegué a Elgoibar, la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas", pero "no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política" ya que "se me acercaron gente del PSOE, del PP y del PNV" y "me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle", ha asegurado.

Para Otegi, quienes vuelven a sacar el debate sobre esos recibimientos "son quienes tratan de obstaculizar el proceso de convivencia". Además, ha considerado que organizar esos actos en la intimidad, como ha propuesto el Foro Social, "no soluciona nada".

"El debate de los reproches y las humillaciones no acaba nunca" y "la izquierda abertzale está dispuesta a gestionar la convivencia pero no estamos dispuestos a que nos prohíban a quién podemos abrazar, a quién podemos querer y a quién podemos recibir", ha insistido.

No sería "justo, porque en el otro lado se recibe y se homenajea". Por ejemplo, ha señalado, "el ministro de Exteriores del Gobierno socialista estuvo en Guadalajara homenajeando a Rafael Vera y José Barrionuevo. No me pareció bien, pero no estoy todo el día reprochando", ha dicho.

Ha planteado abordar el asunto de los recibimientos "de manera constructiva" junto con otros asuntos de política penitenciaria, dentro de "un planteamiento integral del tema de la convivencia".

Respuesta del Gobierno Vasco

El departamento Lehendakaritza del Gobierno Vasco ha señalado en una nota que "por sensibilidad y respeto al dolor de las víctimas debería dejarse de hacer ostentación pública y política de los 'recibimientos' a los expresos".

A su juicio, interpretar las críticas a esos actos "como una prohibición del 'derecho al abrazo' es un ejercicio de demagogia de alta intensidad". Según ha indicado, "ni siquiera se trata del derecho a la libertad de expresión, ni de las capacidades o no legales coercitivas ni de quién es la competencia. No se trata de nada de eso cuando hay jurisprudencia contrastable".

El problema, ha indicado, "no es a quién quiere abrazar cada cual", sino "la ostentación pública y política que se hace del 'recibimiento u homenaje' a los ex-presos y, muy especialmente, su significación para una memoria crítica del pasado, del dolor provocado por el daño injusto causado y para una pedagogía social de respeto a los derechos humanos como base para la convivencia en nuestra sociedad".

Según Lehendakaritza, "si este argumento no es suficiente, debería serlo el daño que se provoca a las víctimas".