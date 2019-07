A tres horas de la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez, Unidas Podemos lanzaba una nueva oferta 'in extremis' para desbloquear las negociaciones para un gobierno de coalición. La novedad es que vincula el acuerdo a conseguir un ministerio de Trabajo, con competencias para subir el salario mínimo y para derogar la reforma laboral. Sin embargo el PSOE lo ha considerado inviable.

La propuesta de última hora de Podemos le daría también una vicepresidencia de derechos sociales (que incluiría igualdad), con competencias en educación infantil, dependencia, igualdad de género retributiva, permisos intransferibles y memoria histórica. Además de tres ministerios.

Podemos insiste en responsabilizarse del Ministerio de Trabajo, con competencias para subir el salario mínimo y emprender la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 en diálogo con los agentes sociales. Este ministerio ha sido el escollo principal del acuerdo en el desarrollo de las negociaciones.

Además de Trabajo, Unidas Podemos pedía el ministerio de Sanidad y Consumo, con competencias para asegurar "una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, así como garantizar el derecho a la eutanasia".

Aí como Ciencia y Universidades, donde reclamaban competencias "para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2% del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora digna y converger en la ratio de investigadores por habitante en la media europea. Además, bajar las tasas universitarias".

El PSOE acaba de anunciar que no acepta la última propuesta de Unidas Podemos. A pesar de coincidir en una vicepresidencia social y tres ministerios, la diferencia es que Podemos había renunciado a Vivienda en favor de Trabajo, algo por lo que no está dispuesto a pasar el PSOE. En Podemos consideran que el rechazo a su contraoferta deja claro que los socialistas "no querían negociar". El PSOE insiste en que no pueden salirse de la oferta anterior.

Así las cosas, sin un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, la investidura, prevista para las 14.25 horas, volvería a ser fallida, al no contar Pedro Sánchez con más 'síes' que 'noes' entre los 350 diputados en el Congreso.