La dirección de ERC celebra una reunión esta tarde con la secretaria general del partido, Marta Rovira, para debatir el sentido del voto de sus quince diputados en el Congreso en la sesión de investidura de mañana del candidato del PSOE Pedro Sánchez.

La reunión de la dirección de ERC tiene lugar en una sala del Parlamento catalán, pero cuenta con la participación de la secretaria general, Marta Rovira, a través de una videoconferencia desde Suiza, y también de varios diputados en el Congreso, entre ellos el presidente del grupo, Gabriel Rufián, mediante otra videoconferencia desde Madrid.

El motivo de la reunión es exclusivamente el de debatir y decidir el voto que emitirán mañana los diputados del grupo de ERC en el Congreso al finalizar la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes próximas a la dirección de ERC han reiterado que su partido no cambiará el "no" del pasado martes si no hay un pacto cerrado entre el PSOE y Unidos Podemos (UP).

En el supuesto de que estos dos partidos pacten un gobierno de coalición antes de que se produzca la votación, el escenario más probable es que los diputados de ERC se abstengan, han añadido las mismas fuentes, a fin de cumplir el compromiso electoral de "no bloqueo" y de facilitar una negociación política del conflicto que vive Cataluña.

No todos los dirigentes republicanos son partidarios de la abstención, sin embargo, han puntualizado las mismas fuentes, y algunos de ellos defienden como condición imprescindible para que se produzca una abstención que Sánchez garantice que habrá diálogo y un marco de negociación entre los gobiernos de España y de Cataluña.

Quienes reclaman esta garantía por parte de Sánchez recuerdan, en este sentido, que ERC prometió que "no habrían líneas rojas" al negociar pero tampoco "cheques en blanco".