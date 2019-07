Después de más de media jornada de versiones sobre lo que PSOE y Unidas Podemos se han pedido unos a otros y se han mostrado dispuestos a aceptar en un Gobierno de coalición, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado clara cuál es la postura de su formación y de la que depende que sus diputado voten a favore Pedro Sánchez en las dos votaciones de investidura que se celebrarán este martes y este jueves. Según le ha dicho al presidente en funciones desde la tribuna del Congreso, Unidas Podemos reclama "competencias y responsabilidades de Gobierno acordes a nuestro peso electoral", es decir, carteras en las que puedan llevar a cabo políticas sociales bandera para Podemos porque si no "no podremos aceptar" un acuerdo de coalición y, por tanto, de investidura.

Iglesias ha pedido a Sánchez que "respete a los 3,7 millones de votantes" de Unidas Podemos y ha advertido de que no aceptarán "ser un mero decorado en su Gobierno porque no lo podremos aceptar".

De esta manera, el líder de Podemos ha dicho en público lo que en Unidas Podemos lleva repitiendo todo el día, que las negociaciones de una coalición con el PSOE están paralizadas porque los socialistas acceden a "compartir ministros con ellos", pero no a darles competencias y permitir que gestionen políticas de peso, como las que tienen que ver con el salario mínimo interprofesional, la politica de becas, para hacer gratutita la educación de 0 a 3 años o para bajar la factura de la luz. Todas estas políticas no figuran entre las competencias de la vicepresidencia que el PSOE sí está dispuesto a conceder a Unidas Podemos y que sería para Irene Montero.

Iglesias ha empezado su intervención criticando que el primer pacto de Estado que ha ofrecido Sánchez este lunes consiste en reformar la Constitución para aplicar el principio de la lista más votada en situaciones bloqueo. Para Podemos, esto "revela que usted no quiere un acuerdo con nosotros" y que "si lo negocia es porque no le queda más remedio", por lo que le ha pedido que "disimule un poco poco porque com estrategia de negociación no parece más recomendada".

En todo caso, sobre los contactos entre el PSOE y Unidas Podemos de una coalición, Iglesias ha reprochado sus "excusas" a Sánchez para rechazarla. El último, el veto "a mi persona", ha dicho, en alusión al "escollo" que el PSOE veía en la presencia de Iglesias en el Consejo de Ministros y que le hizo dar un paso atrás el viernes pasado. "Nuestra respuesta le sorprendió y se quedaron sin ninguna excusa", ha apuntado.

A partir de ahí, Iglesias ha dejado "muy claros" a Sánchez los motivos por los que Unidas Podemos tiene que tener el puesto que le corresponde en el Gobierno. "Le voy a explicar para qué queremos formar parte de un Gobierno de coalición", ha dicho antes de enumerar "para que haya de una vez justicia fiscal, para que se limite la precariedad laboral y haya salarios dignos; para que haya una transición ecológica, para que haya garantías de que cuando el Gobierno se siente con las eléctricas de que podamos garantizar que baja la luz o para que el Gobierno dé competencias a los ayuntamientos para intervenir el mercado del alquiler". También, "para que haya escuelas públicas de 0 a 3 años gratis, una ley de eutanasia de una vez y una ley de igualdad LGTBI".