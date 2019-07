Han pasado nueve años desde que Inés Madrigal descubrió que pudo ser robada de los brazos de su madre al nacer. Nueve años en los que esta mujer no ha cesado en la búsqueda de sus orígenes. Y al final, esa búsqueda ha dado resultados. La investigación ha llegado a su fin con el encuentro de su familia biológica. "Quiero compartir la mejor noticia de mi vida", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid.

"Mi madre biológica no está viva. Se llamaba Pilar y murió en 2013. Pero tengo cuatro hermanos a los que ya he conocido. Personas maravillosas que me han hecho sentir que soy parte de la familia. Por primera vez tengo el puzzle de mi vida completo", ha explicado Inés ante los medios durante una intervención en la que se le ha entrecortado la voz en varias ocasiones.

La también presidenta de SOS Bebés Robados Murcia ha relatado que el encuentro ha sido posible gracias a un banco de ADN de Estados Unidos y que su familia también la estaba buscando. Sin querer dar muchos detalles para preservar la intimidad de los suyos, a quienes debe "discreción y lealtad", sí ha contado que sus orígenes son vascos y madrileños y que además tiene ocho sobrinos.

