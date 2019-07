El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido al líder del PP, Pablo Casado, este martes en su segunda ronda de contactos para la investidura, en la que ha insistido en pedir la abstención de su partido y que "no obstaculice" el inicio de la legislatura. Casado, por su parte, le ha reiterado el 'no' de su partido por "coherencia" y le ha señalado como responsable del bloqueo.

"No se puede seguir perdiendo el tiempo y él es el responsable para desbloquear esta situación", ha dicho el líder popular en rueda de prensa. Casado ha dicho que "han transcurrido dos meses" y el presidente el funciones "no está planteando una propuesta de futuro que pueda tener los votos suficientes". No obstante, asegura que le ha tendido la mano para alcanzar y mantener pactos de Estado, entre otras cosas.

La reunión ha comenzado con unos minutos de retraso sobre el horario previsto (17 h) y ha durado poco más de una hora, hasta las 18.20 h.

Sánchez ha estrechado sonriente la mano del líder de los populares y ambos han posado ante los reporteros gráficos antes de pasar a sentarse en la mesa redonda que había en la sala de reuniones. Casado acudía con la intención de reiterar su negativa a apoyar la investidura y también la posibilidad de una abstención en la segunda votación, en la que el candidato socialista solo necesita una mayoría simple.

Según explicaron fuentes del PSOE antes de la cita, Sánchez iba a reclamar a Casado la "misma responsabilidad" que pidió el PP al PSOE para conseguir la abstención de los socialistas en la investidura del expresidente Mariano Rajoy en 2016.

Pero para los populares, la situación es distinta ya que Rajoy, propuso un gran acuerdo para un "Gobierno de concentración" con PSOE y Ciudadanos, mientras que Sánchez está con sus socios de la moción de censura al tiempo que pide la abstención del PP y la formación naranja.