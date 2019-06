Un responsable de las obras de acondicionamiento del olivar de El Zaudín como nuevo parque público de Tomares (Sevilla), unos trabajos que propiciaron el descubrimiento fortuito del famoso "tesoro" de 19 ánforas cargadas de monedas de bronce de época romana, ha defendido este miércoles que a su juicio, el maquinista de la retroexcavadora cuya pala impactó contra los recipientes es "técnicamente el único descubridor" del conjunto de monedas, toda vez que una sentencia declara el derecho de otros tres operarios de dichas obras al "premio legal correspondiente".

Fue el pasado 27 de abril de 2016, recordémoslo, cuando las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Tomares en el olivar de El Zaudín para acondicionarlo como un nuevo parque público propiciaron este hallazgo arqueológico. En concreto, durante estos trabajos, la pala de una máquina retroexcavadora arrastró parte de un conjunto de antiguas 19 ánforas enterradas bajo el firme, diez de las cuales resultaron fragmentadas o afectadas por la acometida de la pala mecánica.

El hallazgo de estas 19 ánforas repletas de monedas de bronce constituye el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos tiempos en la provincia de Sevilla y de los más importantes en el ámbito estatal, toda vez que su localización tuvo un impacto de carácter mundial al hacerse eco medios de comunicación de no pocos países.

Una posterior excavación arqueológica del lugar supuso el hallazgo de 105 monedas más enterradas al margen de las ánforas, sumando el conjunto del tesoro 53.208 piezas o numos de bronce acuñados entre los años 294 y 310 de la era actual, según cálculos del equipo científico encargado de su investigación, toda vez que el conjunto del tesoro ha sido valorado en 468.230 euros por la comisión de expertos constituida para tal fin.

LA SENTENCIA DEL TSJA

A partir de ahí, pesa en el asunto una sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el derecho de tres empleados de estas obras a percibir "el premio legal correspondiente" por dicho hallazgo, derivando esta resolución judicial recogida por Europa Press del litigio promovido por estos trabajadores contra la orden emitida el 16 de febrero de 2017 por la Consejería de Cultura, acordando "denegar" inicialmente a estas personas "el derecho a premio por hallazgo casual" de las citadas 19 ánforas cargadas con más de 600 kilos de monedas romanas.

La sentencia, por cierto, precisa que la citada orden de la Consejería de Cultura afectaba a un total de cuatro "interesados", entre ellos el maquinista que estaba a los mandos de la retroexcavadora en el momento del hallazgo, señalando que la resolución judicial sólo abarca a los tres promotores del litigio, entre los que no figuraba el citado maquinista. "No puede declararse en el fallo ningún derecho a favor de quien no ha recurrido la orden objeto de este proceso", asevera la sentencia, toda vez que este maquinista habría promovido sus propias acciones judiciales merced a su papel en el descubrimiento, logrando también su reconocimiento como descubridor.

En ese sentido, un responsable de las mencionadas obras de acondicionamiento del olivar de El Zaudín cuyo testimonio figura expresamente en el acta levantada por la Guardia Civil aquel 27 de abril de 2016 respecto al hallazgo ha manifestado a Europa Press que "técnicamente", el mencionado maquinista sería "el único y verdadero descubridor" del tesoro.

Y es que según figura en un escrito entregado en la Consejería de Cultura días después de ser emitida la mencionada sentencia del TSJA, en el momento del hallazgo, el maquinista trabajaba con su retroexcavadora en la apertura de una zanja "por delante de dos operarios que se encontraban metiendo tuberías en una arqueta que se encontraba aproximadamente a 30 o 40 metros del lugar" donde aconteció el descubrimiento.

Según este documento recogido por Europa Press y redactado por este responsable de las obras que en ese instante estaba a "unos 75 metros" del lugar del hallazgo, el maquinista bajó de la retroexcavadora al percatarse de que la pala había impactado contra "algo extraño", tras lo cual "avisó a los dos operarios" que se encontraban a la citada distancia de "30 o 40 metros", acudiendo posteriormente él mismo al ser alertado mediante una llamada telefónica.

QUIEN ACUDIÓ "POSTERIORMENTE"

A tal efecto, este responsable de las obras expone en su escrito que el acta levantada por la Guardia Civil respecto al hallazgo "consigna" no sólo a quienes estaban en el entorno de la zanja en aquel momento concreto, sino "a todos los trabajadores que se encontraban" en el lugar cuando unas tres horas después fue redactada dicha acta policial, ya que "alguno se personó en el lugar muy posteriormente" al momento del hallazgo como tal. Es más, según este responsable de las obras, una de las personas abarcadas por la mencionada sentencia del TSJA habría estado "en otra zona del parque" en el momento del descubrimiento.

Si bien en dicho documento entregado en la Consejería de Cultura este responsable de las obras solicita su reconocimiento como "descubridor con derecho a recibir el correspondiente premio" por el hallazgo del tesoro, extremo denegado por la Administración andaluza, esta persona ha defendido que formalizó dicho escrito porque al no ser "llamado como testigo" por ninguna instancia, era la única manera de certificar el papel del maquinista, a quien considera "el único y verdadero descubridor" del tesoro.

"No he promovido ningún tipo de litigio ni busco ganar nada", ha defendido esta persona, exponiendo que ha actuado así a la búsqueda de que las autoridades diesen "la razón al maquinista" y se reconociese su papel de descubridor porque las circunstancias en las que se produjo el hallazgo no están siendo tratadas "como realmente acontecieron aquel día" y "hay quien se está aprovechando" del asunto.

Así, ha señalado que formuló su escrito a la Junta precisamente después de la sentencia del TSJA relativa a los citados tres trabajadores, opinando que la Junta, que optó por no recurrir al Tribunal Supremo la citada sentencia, no ha actuado con "suficiente" diligencia al no promover el pleno esclarecimiento de las circunstancias en las que aconteció el descubrimiento.