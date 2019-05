El ex diputado Pérez optará a la presidencia del PP de Valencia y carga contra Génova y la cúpula de Bonig

El ex diputado del PP en el Congreso Juan Vicente Pérez ha adelantado a 20minutos.es que optará a la presidencia del PP de la provincia de Valencia. “Voy a dar un paso adelante, optaré a la presidencia provincial porque el PP se ha hundido en la provincia, que era la joya de la corona, por una mala gestión de la gestora provincial, por un mal tutelaje de Génova y por guerras internas auspiciadas desde la secretaría general regional”, en alusión a Eva Ortiz, número dos de Isabel Bonig.

Juan Vicente Pérez (Benisanó, 1963) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y miembro de la dirección de la Asociación Valenciana de Politólogos. Ha sido diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia desde el año 2015 hasta estas últimas elecciones generales. Además, ha sido miembro del Comité Ejecutivo Provincial y concejal de Benisanó.

Pérez asegura contar “con un amplio equipo de afiliados de base de todas las comarcas con una larga trayectoria de trabajo en favor del Partido Popular”.

Preguntado por a quién atribuye la responsabilidad del mal resultado en la provincia de Valencia, Juan Vicente Pérez reparte culpas: “La gestora provincial ha realizado una mala labor, han estado ausentes en las comarcas y no han demostrado tener músculo”. Además, el ex diputado nacional también critica a Génova, la cúpula que preside Pablo Casado, porque “han realizado un mal tutelaje desde Madrid”.



Pérez exime a Isabel Bonig, presidenta regional del PPCV, porque “ha estado secuestrada y muy sola”, pero carga muy duro contra Eva Ortiz, la secretaria general regional y número dos de Bonig. “Ella es la responsable de haber aislado a Bonig y también de haber provocado una fuerte división interna entre Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles”. Juan Vicente Pérez cree que eso ha debilitado al PP de la provincia de Valencia y ha beneficiado al PP de Alicante, de donde es Eva Ortiz.

Apoyo de históricos

Además, el ex diputado, que contaría con el apoyo de algunos cargos históricos como el ex diputado autonómico Eduardo Ovejero, y la simpatía del ex presidente regional Pedro Agramunt o del ex diputado nacional José María Chiquillo, cree que el trabajo en la ciudad de Valencia “también ha sido muy malo por parte de la gestora”.

Pérez resume así el fracaso del PP en la provincia de Valencia: “Se ha pasado de ser la joya de la Corona de la maquinaria electoral popular a convertirse en un agujero negro tras una gestión sometida a la equivocada tutela de Génova, sesgada por interlocutores interesados y a la nefasta gestión de gestoras ad hoc, tras el disparate del enfrentamiento provocado y consentido en la provincia que ha sido garante del equilibrio territorial del PPCV”.

“Un escenario que ha ido sumiendo en el desánimo a una militancia heroica que no se merecía esto. Las siglas no pueden asumir siempre la responsabilidad de la derrota y menos ahora. Con el tsunami sanchista desatado tras la fractura de las ‘derechas’, solo un Partido débil y desunido era lo que faltaba para la cuadratura del círculo”, concluye. Por todo ello, “optaré a la presidencia del PP de la provincia de Valencia para, trabajando duro desde la base y con humildad, volver a recuperar el apoyo y el orgullo de la mayoría de los valencianos”.

Enfrentamiento contra Adsuara

Juan Vicente Pérez se enfrentaría en el próximo congreso provincial, previsiblemente, al actual presidente de la gestora y alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, apoyado por Génova.

Y está por ver si desde la dirección regional de Isabel Bonig se impulsa a algún otro aspirante. Mari Carmen Contelles, ex alcaldesa de La Pobla de Vallbona, intentó optar a la presidencia provincial, pero finalmente la anterior dirección nacional presidida por Mariano Rajoy impuso una gestora presidida por Rubén Moreno.

Juan Vicente Pérez opina que de esas divisiones "alentadas por Eva Ortiz" viene el "nefasto resultado" en la provincia de Valencia, peor que los del PP de Castellón y, sobre todo, Alicante.