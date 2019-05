Ciudadanos ya ha puesto su maquinaria post electoral a funcionar. El comité de pactos creado tras los comicios del 26-M ha mantenido este martes su primer encuentro, y desde la formación se trasmite cautela. Es pronto para llegar a cualquier conclusión, y desde el partido naranja quieren estudiar "caso a caso" antes de adoptar una posición definitiva.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el secretario general José Manuel Villegas, aseguró que Cs solo pactará a nivel territorial con el PSOE siempre que "renieguen de las políticas de Sánchez" y compartan que se aplique el 155 en Cataluña. Desde la formación naranja piden "una enmienda a los pactos con los separatistas".

Precisamente respecto al Gobierno central, Villegas aseguró que la posición de su partido "no ha cambiado". No habrá ni siquiera abstención para que gobierne Sánchez. "Nos mantendremos en la oposición", sentenció el secretario general, que hizo distinción entre lo que ocurre en el camino hacia la Moncloa y los planteamientos a nivel autonómico y municipal. Apunta, eso sí, que las negociaciones serán "largas".

Por su parte, el candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, confirmó que ya ha tenido su primera conversación con el PP con vistas a negociar un Gobierno de coalición, pero ha apuntado que solo contempla un Ejecutivo con miembros de estos dos partidos, y no de Vox. "Yo no tengo problema en hablar con todos, pero solo vamos a negociar un Gobierno con el PP", sostuvo en una entrevista en Antena 3.

"Es muy difícil pactar con unos señores que nos llaman fachas, perros o provocadores por ir al País Vasco", ha declarado por su parte Inés Arrimadas en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, al tiempo que reiteraba que Ciudadanos "priorizará gobiernos" con el PP. Arrimadas considera que el PSOE pactará con Podemos y los partidos independentistas para formar gobierno, y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cederá a las presiones del PNV, que "ya se está frotando las manos".

Ante la negativa a Sánchez en el Congreso o el Gobierno, Arrimadas no descarta pactos con el PSOE en gobiernos territoriales y ayuntamientos. "No puedo decir que no vayamos a pactar en algún ayuntamiento con el PSOE, pero nuestra tendencia será hacer acuerdos con el PP", ha recalcado la portavoz de Ciudadanos.