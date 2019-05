El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la sede del partido en el 22@ de Barcelona para analizar los resultados electorales de las municipales del 26-M en la capital catalana, en los que su partido ha salido reforzado de las urnas y ha doblado sus regidores, de 4 a 8 regidores.

"No queremos que Barcelona sea una pieza en el juego independentista", ha afirmado categóricamente Iceta durante su intervención, recogiendo el guante del ganador de los comicios, el republicano Ernest Maragall, que ha afirmado a su vez que no contempla ningún tipo de pacto de gobernabilidad con los socialistas catalanes. En ese sentido, Iceta le ha respondido: "Maragall no quiere al PSC ni en pintura y no tenemos ningún inconveniente en darle la razón".

Al mismo tiempo ha avisado a ERC que no dé por asegurada la alcaldía de Barcelona: "Haremos lo que haga falta para que Barcelona no tenga un gobierno independentista. Nos extraña la elección de un alcalde soberanista en una ciudad donde no tiene mayoría y donde los regidores independentistas han reculado de 18 a 15". "Recomendaría a todo el mundo que no corra", ha indicado Iceta a las fuerzas políticas en liza, a las que ha instado a "hablar" para conseguir "un gobierno municipal estable y progresista" para la ciudad.