El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado este lunes por que el PSOE aproveche el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer una "reflexión interna" y "volver a integrar talento" de personas cercanas a él.

González ha reivindicado el valor de la lealtad a los proyectos, no a las personas que, a su juicio, practicaba Rubalcaba, y de "no callarse y decirte todo lo que pensaba", en una entrevista en Antena 3 en la que ha admitido que compartía con él la "sensación de tristeza" por ver que nombres como Elena Valenciano y José Blanco eran apartados de las listas.

"No es el momento de evaluar eso, pero es un buen momento para volver a integrar talento", ha defendido, convencido de que este es "un buen momento de reflexión interna a nivel de partido por la emoción auténtica y compartida" que ha vivido el PSOE con la muerte de Rubalcaba.

Tras asegurar que no esperaba una reacción de reconocimiento y respeto como la que se ha producido, González ha recordado que el propio Rubalcaba decía que "sabemos enterrar a nuestra gente, no tratarlos en vida con respeto, pero sí enterrarlos adecuadamente", y ha invitado también a una reflexión externa para que el conjunto de las fuerzas políticas "vuelvan a jugar en un tablero que no sea solo de crispación, ni de inclinación hacia extremos poco razonables, ni de irredentismos de cualquier tipo".