Por si el número de votos y de escaños no fuera suficiente, la Secretaría de Estado de Comunicación ha dejado claro este martes que el líder del PP, Pablo Casado, es el líder de la oposición y no Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que se atribuye tal papel porque argumenta que en las genearales del 28-A su partido tuvo el mayor aumento de escaños -pasó de 32 a 57- frente a un partido como el PP, que considera que está en "descomposición".

Además del evidente rechazo de Casado, que este lunes volvió a recordar que su partido tuvo más votos Cs, cuestiones técnicas como la organización en Moncloa de la rueda de prensa de Rivera tras su reunión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dejado claro este martes las diferencias que el Gobierno establece entre el papel de Casado y el de Rivera.

Así ha sido a través de la asignación del lugar desde el que lunes y martes ambos se han dirigido a la prensa después de sus reuniones con Sánchez. Casado lo hizo desde la sala de prensa principal de Moncloa, la misma en la que cada semana comparece la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros y la que se reserva para las comparecencias del presidente o de mandatarios internacionales de visita en España. Por el contrario, la rueda de prensa de Rivera ha sido en una sala anexa a esta principal, de menores dimensiones y que se denomina "sala de briefing" porque es allí donde, por ejemplo, se producen encuentros informales con periodistas y miembros del Gobierno, para explicar pormenores, por ejemplo, de reuniones importantes de ámbito internacional.

Según indican fuentes de Moncloa a 20 Minutos, la designación de las salas es algo establecido "hace años" y tiene que ver con el protocolo. Previsiblemente, también comparecerá desde esta sala más pequeña el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que este martes por la tarde cierra la ronda de consultas.

Sin embargo, estos "usos" no han remado este martes a favor de la pretensión de Rivera de erigirse como líder de la oposición. Preguntado por la diferencia de sala entre él y Casado, se ha limitado a apuntar que "yo no mido el tamaño de las salas, con la que está cayendo, yo no sería un líder político de nivel de este país si me dedicara a comentar las salas".