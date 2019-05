La Unión de Policía Local de Andalucía ha denunciado este martes que la Dirección General de Tráfico (DGT) discrimina a los agentes de este Cuerpo en su función de seguridad vial en las vías urbanas de toda España al impedirles acceder a datos de los conductores como el saldo de puntos de sus permisos.

En un comunicado la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA) informa de la decisión de la DGT publicada en una resolución sobre acceso de las entidades locales al saldo de puntos. Advierte además, de que a consecuencia de la misma "las policías locales no tienen acceso a la información en igualdad de condiciones que otros cuerpos policiales al tener capadas ciertas ventanas del sistema informático".

La UPLBA abunda en que en el mismo "se limita y restringe exclusivamente a los agentes de las policías locales el acceso a determinada información sin la cual puede suceder que se esté permitiendo conducir y circular a conductores que no tienen en regla el correspondiente permiso".

"Cuando en el ejercicio de una de nuestras principales competencias como es el tráfico en el casco urbano los policías locales necesitamos comprobar si un conductor tiene permiso de conducir a través de la aplicación informática de la DGT, al verificar sus datos se pueden dar tres resultados", explica. En concreto, que el conductor no tiene ningún tipo de permiso, que tiene permiso de conducción o que no tiene permiso en vigor, "sin más información para la Policía Local, mientras que los agentes de tráfico de otros cuerpos disponen de ella sin restricciones", asegura la UPLBA.

"Cuando se da esta opción comienzan los problemas de los policías locales ya que la aplicación informática de la DGT no es clara y concisa para estos y se desconoce si el conductor no tiene el permiso en vigor por tenerlo caducado, retirado por sentencia o porque no tiene puntos", añade.

A juicio de la UPLBA "es de relevancia jurídica para poder imputar por parte de la Policía Local delitos contra la seguridad vial poder acceder a los datos de la DGT, de la aplicación de puntos, para saber si un conductor tiene cero o si no ha realizado el curso de recuperación".

La UPLBA insiste en que "la Policía Local, al igual que el resto de agentes policiales con competencia en materia de tráfico, deben disponer de un acceso inmediato y claro a los datos de los conductores que tengan cualquier incidencia que pueda llevar aparejada la comisión de un presunto delito contra la seguridad del tráfico".

Ello porque "con su imputación lo antes posible se podrá evitar que con su conducción se sigan poniendo en juego vidas humanas". Para la UPLBA "resulta inaudita esta actuación, que choca con la línea de colaboración y coordinación entre la DGT y las centenares de plantillas de policías locales de toda España en las numerosas campañas que se llevan a cabo conjuntamente".