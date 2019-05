El Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ha estado marcado por los resultados de las elecciones generales y por la próxima cita electoral (las autonómicas del 26 de mayo). Estas han sido las frases de los políticos más detacadas de la jornada.

Pablo Casado

El presidente del Partido Popular ha hecho balance, entre otras cosas, de los resultados de las elecciones generales.

- "Llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años, por lo tanto no es algo que sea imputable a estas últimas elecciones generales".

- "Las causas, como decía José Manuel García Margallo en el comité Ejecutivo son las 'tres c': crisis económica, casos de corrupción y la situación de Cataluña".

- "Vox y Ciudadanos parece que se alegran de que haya ganado el PSOE porque su estrategia era derrotar el PP".

- "Ha habido partidos que han alentado el transfuguismo y ha habido partidos que se han situado en la radicalidad".

Esperanza Aguirre

Sonado ha sido el cruce de palabras entre la exlíder del PP de la Comunidad de Madrid y Ángel Garrido.

- "Culpables somos todos los que formamos el PP, porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada, que no ha empezado ahora, que empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche: 'liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador', y algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí, yo no me fui".

- "Pablo Casado ha querido dar una patada a Santiago Abascal en mi trasero".

- "Esos calificativos hirientes de los que tampoco se libra Santiago Abascal no conducen a nada a estas altura del curso. Los políticos tenemos que tener piel de elefante, no me duele nada pero lo considero un error, porque muchos de los votantes nuestros que habían votado por Vox en esta ocasión se lo están replanteando para las elecciones de 26 de mayo".

- "Estamos en un país libre, yo soy liberal. A lo mejor es que Ángel no lo era y ahora se ha hecho, entonces hay que celebrarlo".

Pedro Rollán

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid también ha hablado de los resultados en las elecciones.

- "Yo siempre he defendido que las mayorías están en el centro".

- "Me alegro mucho de las conclusiones que se sacaron en el Comité Ejecutivo Nacional. El propio presidente reconoció que la estrategia no fue la más acertada".

José Luis Martínez Almeida

- "Ciudadanos y Vox optaron por arrinconarse en un espectro ideológico. Ahora buscamos la amplitud y eso gana elecciones a la izquierda, como quedó demostrado", ha dicho el concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso

- "Evidentemente hay cosas que no pactaré, pero otras son necesarias", ha dicho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid sobre un acuerdo con Vox.

Ángel Gabilondo

- "La política es también oficio. Me parece bien que el presidente (Pedro Sánchez) hable con todo el mundo", ha comentado el candidato del PSOE a la Presidencia regional.

Ángel Garrido

- "Yo, si Pablo Casado pasa delante y no me quiere saludar, eso se lo tienen que preguntar a él", le ha dicho Garrido a Telemadrid. "Yo, insisto, a cualquier persona que vea de cualquier partido siempre la saludo porque por encima estamos las personas, por encima de la política".

- "El centro sólo está en Ciudadanos, el PP no está en el centro, ni mucho menos".

- "Con Esperanza siempre es un placer charlar. Con Esperanza puedes no compartir las cosas, pero como es una persona liberal siempre se pueden debatir las cosas en grado de igualdad y es una persona por la que tengo mucho cariño y respeto. Creo que ha hecho una gran labor en la Comunidad de Madrid".

- "Los insultos no le van a ayudar al PP a recuperar el voto", ha dicho sobre que el partido le haya llamado "traidor".

Begoña Villacís

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid ha tachado a Carmena de populista.

- "Nosotros vamos a presentar un programa mejor para Madrid, una alternativa al populismo, y al Gobierno de Carmena que es la de Ciudadanos. Si quieren apoyarla, aceptaré todos los apoyos como si vienen del PSOE o de Vox, o del PP, que a nadie se le escapa que es el escenario más probable".

- Ha criticado al PP "por cambiar sus valores y principios cada cuarto de hora" por interés electoral.

Ignacio Aguado

- "El PP parece que hoy reniega de Vox. El centro está ocupado por un partido que es Ciudadanos", ha dicho el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid.

Íñigo Errejón

El candidato de Más Madrid a la Comunidad ha comparad el Palacio de Correos con el 13 Rue del Percebe.

- "El Palacio de Correos parece el 13 Rue del Percebe porque ha habido tres presidentes en cuatro años y los madrileños de esta legislatura solo se van a acordar de un máster falso y un Metro colapsado".

- Sobre el giro hacia el centro del PP: "A buenas horas, mangas verdes".

Manuela Carmena

-"Por supuesto creo que alguno de estos grupos políticos representan algunos proyectos que tienen que ver con el pasado, no con el presente. En la democracia cabe todo y la posibilidad de debatir sobre todo en el marco del respeto de la democracia, que es la capacidad de escuchar, respetar, urbanidad y consideración", ha dicho la alcaldesa de Madrid.

- "Vivimos un momento de transformación. Los cambios son buenos porque muestran que tenemos que hacer la democracia mejor".

Javier Ortega Smith

- "Hoy es un día de fiesta y lo que vamos a lanzar es un mensaje de unidad de todos los españoles. Otros que sigan con sus divisiones y sus enfrentamientos. Hemos venido a mandar un mensaje de unidad entre los madrileños y los españoles y las batallas de los viejos partidos se las dejamos a ellos", ha declarado el secretario general de Vox.

- "Igual que el pueblo de Madrid fue el dos de mayo de 1808, el pueblo que encendió la espita de la libertad, la reconquista, la recuperación de las libertades, hoy también dos de mayo nos hemos comprometido en seguir siendo también el pueblo de Madrid quienes encabecemos esa reconquista por la libertad y por la unidad de todos los españoles".

Rocío Monasterio

"En Madrid vamos a ser el frente a esa izquierda que a los venezolanos les ha hecho sufrir la opresión y perder la libertad y queremos que hoy nos tengan muy cerca en esa lucha que están llevando a las calles", ha dicho la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid.