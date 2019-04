Las caras en Ciudadanos el día después son de alegría. Albert Rivera mejoró en 25 diputados sus resultados de 2016, y una vez que los naranjas se han consolidado como tercera fuerza, ahora tiene la papeleta de recular y ceder ante Sánchez para un pacto o mantenerse en su idea de no tener ningún tipo de acercamiento con los socialistas. Al menos de puertas hacia fuera, da más sensación de lo segundo.

La portavoz y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, compareció ante la prensa después de la reunión de la Ejecutiva y recalcó que Ciudadanos es el partido que más crece y "liderará la oposición". Alejó, por tanto, cualquier tipo de pacto con el PSOE. Da por hecho que Pedro Sánchez seguirá en el poder con un pacto a la izquierda: "Sánchez ya tiene el Gobierno montado con Iglesias y los separatistas", apuntó, antes de culpar al "naufragio del PP" el que el centro derecha no sume.

Arrimadas trató de ser muy rotunda y advirtió de que "no habrá ningún tipo de negociaciones" para facilitar que "Sánchez llegue al poder de la mano de los independentistas". Eso sí, enarboló a su formación como el partido que "dará voz" a todos los españoles "que ahora estén decepcionados".

"Alguien que se entrega a Torra, Puigdemont y Bildu no puede gobernar con Cs", siguió Arrimadas, en torno a la posición de la Ejecutiva. "No ha habido debate", sentenció. Según ella, "los indepententistas" están "contentos" con los resultados electorales. "A nosotros no nos gustan, pero no rodeamos parlamentos como otros", esgrimió la portavoz.

Sobre la situación del centro derecha, comentó que Rivera y Casado no han hablado, porque Cs "no va a estar pendiente de los descalabros internos de otros partidos". Sobre los escaños de Vox, Arrimadas los ve como otra variable de la división. "Hay votos que se han quedado en la papelera", concluyó.