Un destacado miembro de la "vieja guardia" del PSOE ha dado este miércoles un espaldarazo a su candidato, Pedro Sánchez. Un día después del segundo debate electoral, en el que los aspirantes a La Moncloa midieron sus discursos en televisión, el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha disipado dudas de su apoyo a Sánchez. Frente a las denuncias del PP y Ciudadanos, ha asegurado que el PSOE no va a romper la Constitución. Frente a Podemos, ha proclamado que "la verdadera izquierda somos nosotros".

"He dicho muchas veces que no soy de la vieja guardia, que soy un reservista, y cuando se necesita, ahí estoy para servir al PSOE", ha empezado diciendo Rodríguez Ibarra en un mitin en Badajoz, donde ha confesado que no tenía pensado intervenir. Sin embargo, ha explicado que en el partido le han pedido que tomara la palabra porque "Pedro" [Sánchez] y "Guillermo" [Fernández Vara] llegaban tarde.

El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Extremadura ha llegado al final de una intervención que Rodríguez Ibarra no ha pensando en repetir porque, ha dicho, Sánchez ya sabe lo que piensa. "Yo no te iba a decir nada porque lo que tenía que decirte lo dije un día en Oropesa y sabemos exactamente cómo pensamos y cuál es la lealtad que tenemos al PSOE", ha dicho el expresidente extremeño, que asegurado que tras pasar "por momentos difíciles, de nuevo volvemos a ser un partido unido".

Rodríguez Ibarra forma parte de los dirigentes socialistas a los que Ciudadanos alude cuando quiere diferenciar entre el PSOE y el "sanchismo" pero este miércoles ha dejado claro que esa diferencia no existe y que Sánchez es el líder para que el PSOE siga gobernando. "Estamos en el camino bueno y tenemos líderes para ganar y si no ganamos, mala suerte", ha dicho el expresidente extremeño, que no acepta lecciones de constitucionalismo. "Ayer, cuando oí en el debate que Rivera decía que había que haceer un acuerdo entre los partidos constitucionalistas... Somos el único partido que elaboró y votó la Constitución, no nos van a deecir que no somos constitucionalistas".

Contra el PP, Cs y Podemos

Mientras esperaba a Sánchez, Rodríguez Ibarra ha arremetido contra el PP y Ciudadanos y también contra Podemos y su líder Pablo Iglesias, con el que Sánchez ha mantenido en los debates guante blanco, sabedor de que, cuanto menos, necesitará que apoye su investidura.

Frente al PP, Ciudadanos y también Vox, se ha revuelto contra el discurso de que el PSOE quiere "destruir con España", cuando ha asegurado que los socialistas fueron los únicos de los partidos actuales que votaron a favor de la Constitución y sus gobiernos, los que crearon el sistema de pensiones o de sanidad y educación pública. "Cuando dicen esos patriotas que nosotros queremos destruir España, cómo vamos a ser, ademásd e masoquistas, gilipollas, cómo vamos a destruir lo que hemos creado. Hemos hecho más por España que el de Vox por mucha bandera que lleve en el cinturón".

Tras hacer una revisión de la izquierda desde la Revolución Rusa y o la cubana y confesar, por ejemplo, que él se dejó barba por Fidel Castro, ha asegurado que "la verdadera izquierda somos nosotros", también frente a Podemos e Iglesias, a quien ha reprochado que ahora vaya con una Constitución después de haber acusado al PSOE de ser continuación del franquismo.

"Pedro Sánchez está en el buen camino, en el auténtico. El capitalismo por sí mismo es un desastre y el comunismo ha demostrado su fracaso y ahora mismo estamos nosotros haciendo posible que podamos disfrutar de una sociedad meridianamente igual", ha proclamado.

En línea sobre Cataluña

El respaldo, casual o no, que Rodríguez Ibarra ha dado este miércoles a Sánchez es muy significativo. Es uno de lo barones históricos del PSOE que en el pasado no han ocultado su distanciamiento con el presidente y su rechazo a decisiones como las relacionadas con Cataluña. Tal y como recordó en el debate de este martes Rivara a Sánchez, Rodríguez Ibarra es uno de los que pusieron el grito en el cielo por la foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegui y se le sitúa en el grupo de dirigentes socialistas que como Alfonso Guerra no han ocultado su oposición a Sánchez.

Este miércoles, ha respaldado la posición de Sánchez sobre Cataluña al recordar que ha repetido "por arriba y por abajo que este partido jamás va a permitir que se rompa la Constitución. "Algunos que dicen que ya hemos pactado con los independentistas y me pregunto por qué no da un paso al frente Torra, si tiene el acuerdo con Sánchez pues que declare la independencia". No lo hace, ha añadido, "porque sabe que va al talego".

Frente a la mayoría suficiente que busca Sánchez y a que ya nadie habla de ella, Rodríguez Ibarra ha pedido una "mayoría absoluta". "Ójala no tengamos que pactar con nadie y que el pueblo español se dé cuenta de que cuando en España se ha gobernado bien es cuando ha habido un partido con mayoría absoluta gobernando".

No han sido las únicas palabras que cualquier asesor calificaría hoy de políticamente incorrectas. Ha reprochado la desconexión de Pablo Iglesias por su baja de paternidad y ha pedido a Fernández Vara que "quite" la limitación de mandatos para seguir siendo presidente de la Junta de Extremeña.

Varones menos críticos

Ya en el escenario, Vara ha pronosticado que "nos va a ir bien" porque "este país necesita que al PSOE le vaya bien". A pesar de que en las primarias apoyó la candidatura de Susana Díaz, el presidente extremeño no tardó en ponerse al servicio de Sánchez cuando el año pasado se convirtió de nuevo en secretario general.

El PSOE de Andalucía ha dejado claro que ahora lo que toca es disciplina para ganar las elecciones, a pesar de la criba que hizo Ferraz de sus listas electorales para sustituir a los afines de Susana Díaz, poco a poco, otros barones han ido limando sus diferencias con el presidente del Gobierno.

Ya sea por convencimiento o porque estamos en campaña, Sánchez ha recibido también los últimos días palabras de respaldo del presidente de Aragón, Javier Lambán, uno de los más belicosos contra el diálogo con los independenstitas. En una entrevista a Onda Cero, reafirmó su opoción a los indultos y aseguró no tener ninguna duda sobre las intenciones de Sánchez.

El territorio de otro de los barones críticos, el castellanomanchego Emiliano García-Page ha sido elegido para una de las tres paradas en las que el viernes Sánchez cerrará la campaña electoral. La jornada empezará en Toledo, antes de un mitin por la tarde en Madrid y cerrar por la noche en Valencia No es sólo es la tierra de su secretario de Organización y hombre fuerte, José Luis Ábalos, también el territorio de otro barón crítico, Ximo Puig, que ha pasado de apoyar a Díaz y oponerse a Sánchez a adelantar sus elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales y aprovechar así el tirón que el PSOE atribuye al presidente del Gobierno.