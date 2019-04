El líder del PP y candidato a la Presidencia, Pablo Casado, ha asegurado que "hoy empieza todo" para que el PP gane las próximas elecciones generales y cambiar España, que va a recuperar "la dignidad, la seguridad, la prosperidad y la unidad".

Casado ha pedido el apoyo a su partido para "poner freno a la deriva secesionista" y la "posible recesión" a la que se enfrenta España. "Estamos en una encrucijada en la que nuestro partido es más necesario que nunca", ha proclamado ante unas 2.500 personas -según los organizadores-.

En el acto, que ha estado animado por el DJ El Pulpo, han intervenido también el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, y el número dos' del partido al Congreso, Adolfo Suárez Illana.

Previamente, antes de abrir el acto, ha cogido el micrófono en la calle para arengar a los asistentes que se han quedado fuera del recinto. Subido a una tarima en el Retiro -al estilo del speaker corner inglés- ha prometido una "campaña en positivo" en los próximos 15 días y se ha mostrado convencido de que el PP logrará gobernar y "recuperar el futuro de España".



"Hoy empieza todo. Hoy empieza una campaña que va a cambiar España, que va a recuperar la dignidad, la seguridad, la prosperidad, la unidad y la trayectoria histórica de nuestra historia reciente, de nuestra Constitución, que quieren poner ahora mismo en venta, a trozos y a plazos", ha proclamado.

No jugar "a la ruleta rusa"

Asimismo, el candidato ha instado a los exvotantes de su partido, aquellos que hayan podido sentirse defraudados por supuestos errores del pasado, a no hacer juegos de "ruleta rusa" en las próximas elecciones generales y volver a votar al PP.



"Aquí está su PP, su partido, en el que pueden confiar, que no va a defraudar", ha afirmado Casado, en el acto de inicio de campaña que ha cerrado exclamando: "Viva España, viva el PP, y a ganar", antes de que sonará el himno español. También ha avisado de que o se cambia a este "Gobierno traidor" o convertirán a España un país en el que "los proetarras se ríen de las víctimas" y los secesionistas catalanes replican "que sí es sí" al "no es no" de Sánchez.



Por eso, ha vuelto a instar a concentrar el voto de centro derecha, ya que "el patriotismo no puede estar reñido con las matemáticas y el patriotismo es votar al PP", ha advertido Casado, antes de indicar que su partido es "la única alternativa viable" a un Gobierno socialista con "batasunos, secesionistas y comunistas".