PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox han dado pistoletazo de salida a 15 días de campaña en la que buscarán sumar a sus convencidos el voto del casi 25% del electorado que aún está indeciso. Lo harán con mensajes polarizados sobre política social, economía o integridad territorial y con un ojo en los pactos tras el 28-A, cuando nadie espera una mayoría absoluta.

El toque de la campaña de cinco partidos lo confirmó también este jueves el PSOE, que por fin se ha decatando por que su candidato, Pedro Sánchez, participe en un debate en el que además de Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), esté también Santiago Abascal por Vox. Ajeno a las críticas que recibió del Comité de Redacción de RTVE por "despreciar" la única oferta de debate que la ley permite ofrecer a la radiotelevisión pública, a cuatro candidatos, los socialistas justificaron su deción en que Vox se presenta en todas las circunscripciones y el CIS le asigna al menos un 10% de intención de voto.

Las elecciones generales dirimirán las posiciones a izquierda y derecha –con PSOE y Podemos a un lado, PP y Vox al otro y Cs disputándose el centro–. También serán el primer asalto de un proceso electoral que terminará con las municipales, autonómicas y europeas del 26-M. Pedro Sánchez recorrerá 17.000 kilómetros y Pablo Casado, 15.000. Empieza un mes y medio clave para configurar el mapa político español del próximo lustro.

A por el voto indeciso

Segun el CIS, un 25,3% de los electores no tiene aún decidido su voto y otro 12% no sabe o no contesta. Los partidos se volcarán en campaña sobre este electorado, que todavía duda a quién votar. Según la última encuesta del CIS, las mayores dudas se dan entre quienes no saben si votar al PPo a Cs, a PSOE o Podemos y a PSOE o Cs.

España rural y urbana

Con cinco partidos que podrían superar el 10% de los votos, por primera vez hay una batalla importante en las provincias del interior, las menos pobladas y que, por tanto, reparten menos escaños. Hasta ahora eran territorios que se repartían entre PP y PSOE y donde otros partidos tenían muy difícil sacar escaño.

Tras la llegada de Podemos y Ciudadanos hace cuatro años, la irrupción de Vox hace aún más incierto el resultado, no solo ante la incógnita de quién los ganará sino también quién se quedará sin ellos. La disputa del voto rural es mayor entre los partidos de centro y centro derecha. Quizá por eso, después de recorrer buena parte de la llamada España vaciada en precampaña, el PSOE se centrará en campaña en los nucleos urbanos.

Movilización a la izquierda

Las encuestas coinciden en que el PSOE quedará en primera posición el 28 de abril, lo que, paradójicamente, genera dos temores entre los socialistas. El primero, la desmovilización de votantes que, por ver clara la victoria, decidan no ir a votar. El segundo, que una victoria socialista se alimente de una caída tan acentuada de Podemos que queden a mucha distancia para sumar de cara a una investidura de Sánchez.

Batalla a la derecha

PP, Cs y Vox afrontan la campaña compitiendo entre sí pero con la mirada puesta en la repetición del pacto de Andalucía. PSOE y Podemos alertan de ello mientras que Cs y PP no ven problema en desalojar de La Moncloa entre los dos al "peligro" de Sánchez. Rivera ofreció un Gobierno de coalición a Casado, que aceptó confiado en que quedará por delante de Cs.

Política social, integridad territorial o cloacas

El PSOE está empeñado en hablar de política social y PP y Cs, de Cataluña. Sánchez prometerá cuatro años de medidas sociales que se le quedaron en el tintero de estos de 10 meses, en lo que Casado y Rivera no ven sino una entrega a los independentistas en pago por su apoyo en la moción de censura.

Apuestan por un nuevo y más duro 155 que Sánchez rechaza, refuerza su "no es no" a la independencia y persiste en su estrategia de diálogo. Aunque empezó la precampaña con el acento en lo social, el estallido de nuevos casos contra Pablo Iglesias ha dado a Podemos un discurso particular, la lucha contra las cloacas del Estado.

Elecciones valencianas

El 28-A también hay autonómicas en la Comunidad Valenciana y por allí pasarán las caravanas electorales, no sólo para apoyar a sus candidatos a la Generalitat. Están en juego 32 de los 350 escaños del Congreso.