El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la movilización del voto progresista y moderado en las elecciones generales del próximo 28 de abril porque si la derecha suma y forma gobierno "la confrontación territorial está garantizada" y volverán la corrupción y los recortes.

En un mitin en Dos Hermanas (Sevilla), donde anunció su candidatura a las primarias del PSOE en 2017, Sánchez ha deslizado que el PP no es "buena gente" porque la buena gente "no roba, no insulta, no miente, no espía como" hacía el Gobierno anterior de Mariano Rajoy "ni deja al pairo a personas que sufren" como denuncia que hizo también el anterior Ejecutivo del PP con los recortes durante la crisis.

El PSOE ha escogido el municipio de Dos Hermanas (Sevilla) para abrir la campaña a nivel nacional a las 00,00 horas de este viernes. Previamente, se ha desarrollado un acto en la caseta municipal del recinto ferial donde han intervenido, ante unas 2.500 personas, según la organización, Pedro Sánchez; Susana Díaz; la cabeza de lista al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el alcalde de Dos Hermanas y presidente del Comité Federal del PSOE, Francisco Toscano.

El líder socialista se dirigió específicamente a quienes no han decidido aún ir a votar para que se animen porque "su voto cuenta". Y a los que no saben a quién votar, les ha pedido que confíen en el PSOE, porque representa "el único proyecto moderado, cabal y sensato". "Votar PSOE es votar para que España avance en justicia social, convivencia y en la lucha decidida contra la corrupción", ha subrayado.

Sánchez ha puesto en valor la acción de su Gobierno en estos 10 meses, a pesar de las dificultades de tener un grupo parlamentario de tan sólo 84 diputados y la Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, en contra. Aun así, ha sido posible subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, revertir recortes educativos, impulsar el Pacto de Estado contra la violencia de género o autorizar a los ayuntamientos a invertir en políticas sociales su superávit.

"¿Si en lugar de 84 diputados tenemos una mayoría amplia os imáginais lo que podemos hacer por la justicia social, la convivencia y la limpieza en el ejercicio de la acción publica de este país?", ha interpelado.

Como prueba de que los recortes volverían con un Gobierno de derechas, Sánchez ha recordado la apuesta que hizo el miércoles el líder del PP, Pablo Casado, para bajar a 850 euros el Salario Mínimo Interprofesional, que hoy está en 900 euros, una afirmación luego rectificada. "Es curioso que el partido de los sueldos en 'b' les diga a los trabajadores que les va a recortar el salario mínimo interprofesional", ha comentado Sánchez, que se ha comprometido a que el SMI, si consigue mantenerse en el Gobierno, represente el 60% del sueldo medio en España para la próxima legislatura.

Sánchez ha advertido de que el PSOE, que este año cumple 140 años de historia, no acepta lecciones de patriotismo por parte de nadie porque patriotismo "no es decir todos los días ¡viva España!, sino hacer que en España se viva mejor".

La intervención de Sánchez se vio interrumpida en su ecuador por un niño que se le ha acercado de manera espontánea para enseñarle los dibujos que había pintado de los diferentes líderes que concurren en estos comicios. "Yo también quiero ser político", le ha espetado a Sánchez, que colocó su dibujo "a la izquierda" de todos los demás.

Díaz: "Logrará una inmensa mayoría"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha garantizado este jueves que Pedro Sánchez logrará una "inmensa mayoría" desde Andalucía que le permitirá seguir al frente del Ejecutivo español y que frenará a la derecha más "cruel".



Díaz ha recordado que las grandes victorias del PSOE siempre tuvieron cita en Dos Hermanas, con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora de nuevo desde este municipio sevillano "llevaremos a Pedro a la Moncloa". Ha manifestado que las elecciones del 28 de abril son, seguramente, las más importantes y decisivas de la democracia, porque se trata de "decidir el futuro de la España que queremos".

Ha manifestado que 40 años después de la llegada de la democracia, "está en peligro si seguimos teniendo un país tolerante y abierto y si tenemos una España donde quedan todos frente a un país solo para unos pocos". "Es Pedro o el resto. Es el Gobierno del PSOE o la derecha sin complejos y sin miedos", ha dicho Díaz.

"Cuarenta años después nos toca elegir si queremos una España abierta, tolerante y en igualdad", según ha añadido la secretaria general de los socialistas andaluces, quien ha defendido que el PSOE es el único partido que durante 140 años de historia siempre ha estado al lado de la gente, "con compromiso y con generosidad", y que estuvo desde el primer día al lado de la Constitución.

Ha preguntado a los candidatos de PP, Pablo Casado; de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera; y de Vox, Santiago Abascal, que ahora "reparten carnés de constitucionalistas", dónde estaban cuando en este país había "más miedo que recursos" y se "escuchaban los sables".

Susana Díaz ha sentenciado que al PSOE "nadie le puede hablar de Constitución ni darle lecciones de democracia": "Ha sido el partido que más ha hecho por España y por los españoles. Siempre estuvo ahí y siempre estará ahí", según ha sentenciado Díaz. Ha insistido en que en estas elecciones "nos estamos jugando si queremos vivir en una España en igualdad, donde los hombres y mujeres disfrutemos de los mismos derechos y donde la derecha no nos diga qué llevamos las mujeres en nuestro vientre o que nos pagará por tener hijos".

Ha hecho un llamamiento a una gran movilización de los socialistas en todos los rincones de Andalucía y del país, porque, aunque las encuestas sean favorables, "no hay que relajarse". Ha indicado que en la derecha "no se relaja ninguno y van todos a votar", por lo que "tenemos que ganar muy bien, porque si suman, se unen y vuelve el peor rostro de la derecha".

Díaz ha destacado que las grandes mayorías socialistas en España siempre han tenido dos bastiones, Cataluña y Andalucía, algo que sabe perfectamente la derecha, y por eso intenta "enfrentarnos". "Esta derecha es de todo menos tonta, es desalmada y egoísta", ha sentenciado.

"Nuestra responsabilidad -según ha agregado- es que en esta campaña nos dejemos la piel y hagamos un esfuerzo enorme para que el PSOE obtenga un magnífico resultado y que Pedro Sánchez sea un presidente del Gobierno libre, autónomo, con fuerza y con un objetivo claro, que los españoles vivan mejor".