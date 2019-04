El presidente del Partido Popular (PP) y candidato de esta formación a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que el presidente del Ejecutivo central y secretario general del PSPV-PSOE, Pedro Sánchez, no acepta un cara a cara con él antes de las elecciones generales del 28 de abril porque le tiene "miedo" y porque este último "solo habla de lo que le da la gana, de Franco o de que no se niega a indultos para los separatistas". Por otro lado, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, considera "una vergüenza" que Sánchez haya rechazado el cara a cara con Casado y no acepte el debate a cuatro de TVE.

Casado se ha pronunciado de este modo tras visitar en La Pobla de Vallbona (Valencia) un campo de naranjos, al aludir al debate cara a cara que reclama a Sánchez. Ha señalado que a él le gustaría debatir con el presidente del Gobierno y candidato socialista sobre cuestiones que afectan a los españoles y sobre asuntos como el que él ha abordado en su visita de esta jornada, el campo y el sector primario español.

"De esto nos gustaría debatir también con Pedro Sánchez", ha dicho el responsable 'popular', tras lo que ha criticado que este se rechace un "cara a cara con el líder de la oposición" a pesar de que "le saca 50 escaños" en el Congreso. Así, Pablo Casado ha precisado que el PP tiene 134 escaños frente a 84 del PSOE y ha subrayado que un debate como el que pide lo llevaron a cabo en otras convocatorias electorales presidentes del Gobierno y líderes de la oposición como candidatos.

"Lo hizo Aznar con Gónzalez, Rajoy con Zapatero y Rajoy con Sánchez", ha expuesto el presidente nacional del PP, tras lo que ha considerado que Pedro Sánchez tiene "miedo" a tener un cara a cara con él y que "solo habla de lo que le da la gana, de Franco y de que no se niega a indultos para los separatistas".

"Tiene miedo a hacerlo conmigo porque igual le pregunto qué va a hacer con el sector agrícola, con los autónomos o con los parados; por qué hay más o 21.000 autónomos menos, por qué ha caído la creación de empresas, por qué el déficit público se ha disparado, por qué cae el sector de la construcción o por qué cae el consumo en los hogares", ha agregado.

"Debería aceptar todos los debates"

Por otro lado, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, considera "una vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya rechazado participar en el debate. En declaraciones antes de participar en encuentro con mujeres pensionistas en Madrid, Montero ha recordado que cuando estaba en la oposición el PSOE planteaba que fuera obligatorio que su candidato debatiera con los demás aspirantes a la Moncloa.

"Nosotros creemos que un candidato a la Presidencia del Gobierno y especialmente si es presidente debería aceptar todos los debates con candidatos a la Presidencia del Gobierno", ha recalcado Montero, antes de añadir que "si algún debate debe ser obligatorio en campaña es el debate en la televisión pública".

En este contexto, ha subrayado que la televisión pública es la que tiene la "responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a dar información a los ciudadanos" algo, a su juicio, fundamental, en "un momento tan sensible como este" en el que están saliendo "noticias sin parar de cómo han actuado las cloacas del Estado".

Montero, que ha reconocido que las televisiones privadas pueden organizar los debates que consideren oportunos, ha señalado que su formación aceptará todos. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, ya adelantó que acudirá a todas las citas que se ofrezcan a los candidatos a la Moncloa.

Además, ha indicado que Unidas Podemos está "encantada" de poder debatir con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal acudirá al debate de Atresmedia, pero no al propuesto por TVE por no tener representación en el Congreso.

Desde su punto de vista, ante el gran número de indecisos que recogen las encuestas, el debate de Atresmedia puede convertirse en uno de los más importantes de la historia reciente. Antes, ha explicado, cuando reinaba el bipartidismo, "la gente tenía la sensación de que el partido estaba jugado antes de empezarlo", pero ahora, con un "nivel de indecisos nunca visto", el electorado tiene ganas de escuchar propuestas y las garantías de los partidos para ponerlas sobre la mesa.