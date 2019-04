El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha respondido cargando contra el acusado a la intervención final en el juicio de Boiro de José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, refiriéndose al caso de su hija. "No me merece ninguna consideración. Tampoco lo creo", ha dicho.

Así lo ha contado, en declaraciones a los medios, tras la última sesión del juicio en el que El Chicle responde por una supuesta agresión sexual e intento de rapto en Boiro, una vista tras la que ha tomado palabra para decir a la familia de Diana, a la que no ha nombrado directamente, que "siente" lo ocurrido y para expresar su deseo de "dar marcha atrás" en el tiempo.

Poco antes, dentro de la sala, Juan Carlos Quer se ha puesto en pie para intentar intervenir antes de la conclusión de la vista, aunque ha sido amonestado por el juez, que le ha recriminado que, como público, no podía intervenir. Quer ha manifestado que se levantaba "por respeto" y el juez le ha espetado: "No hay respeto, usted es público y está sentado como todo el mundo y callado"; "Lo echo de la sala", ha añadido.

A las puertas de los juzgados de Fontiñas, Juan Carlos Quer ha dicho que su intención a la hora de intervenir en la sala era "testimoniar" la presencia de su hija allí. "Ella no puede estar, quería testimoniar ese hecho", ha zanjado. Del mismo modo, ha destacado que el Chicle no ha sido capaz, en su intervención, de mencionar el nombre de Diana. "Tiene motivos para no hacerlo, tiene una hija", ha dicho, tras lo que ha apuntado que no le merece "ninguna consideración".

Juan Carlos Quer ha advertido de que el Chicle "no va a salir en dos años y medio" y "no va a vender entrevistas a 10.000 euros" porque "la sociedad española no se lo va a permitir".

Tras agradecer a la Fiscalía y a la Guardia Civil su "buen hacer" y su "diligencia" para "intentar que se haga justicia", Quer ha dicho que el Chicle "no tiene sentimientos ni valores", ya que a su hija "la tuvo 500 días en un pozo" y a la joven de Boiro "intentaba meterla en el maletero". "No intentas meter a una niña en un maletero para robarle un móvil", ha sentenciado, tras lo que ha advertido de que "no es no".

Por su parte, la madre de la joven de Boiro ha asegurado, a la salida de la vista, que la tesis defendida por el acusado es "todo una mentira". "Ese no tiene perdón, que lo perdone Dios si puede", ha dicho, tras destacar la fortaleza de Quer. Así, la mujer ha dicho que, de no haber sido interrumpido por dos testigos, su hija "estaría en el mismo lugar que Diana y hoy en día no se sabría nada de las dos".