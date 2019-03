Con una previsión de más de 100.000 asistentes, procedentes de una veintena de provincias españolas y convocados por cerca de noventa plataformas ciudadanas. La "España vaciada" se trasladará este domingo a Madrid para protestar contra la despoblación.

La iniciativa surgió el pasado mes de enero. Teruel Existe y Soria Ya!, asociaciones de las dos provincias más despobladas, acordaron ponerla en marcha en una reunión que mantuvieron. Su llamamiento a todos los territorios que sufren este problema ha tenido una gran acogida y por primera vez todos ellos se han unido en una causa común.

"Cada entidad trabajaba de manera aislada en su zona. Ahora empezamos a interactuar. Cada una tiene sus peculiaridades y sus propias exigencias, pero a todos nos afectan cuestiones como la falta de inversión en infraestructuras. Y principalmente nos une el hartazgo por las promesas incumplidas, a veces incluso tras ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado o en el de la respectiva comunidad", denuncia a 20minutos Pepe Polo, representante de Teruel Existe.

El objetivo de la visibilización

Junto a esa unidad ya alcanzada, los organizadores se enorgullecen de haber conseguido también otro de los objetivos que se habían marcado: el de la visibilización. Antes incluso de recorrer el Paseo de la Castellana, su protesta ya resuena con fuerza en los medios de comunicación, lo que permitirá a cada plataforma fortalecerse en su territorio.

El acto también ha llegado a marcar la agenda de los partidos, "en un momento con una exposición electoral importante". Algunos representantes políticos ya han anunciado que acudirán a la movilización y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado un acto de precampaña que tenía ese mismo día en Zaragoza. Así lo anunciaba el lunes el secretario de Organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, tras expresar su respaldo y apoyo a la manifestación.

El propio jefe del Ejecutivo avanzaba el martes que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará las directrices de la Estrategia frente al reto demográfico y la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal. En su intervención en el Foro de la Organización Mundial del Turismo, celebrado en Segovia bajo el título Enfrentando el reto demográfico a través del turismo y la innovación, Sánchez defendió que el modelo de financiación autonómica debe incluir las especificidades del mundo rural con el fin de generar "oportunidades" ante el reto de la "España vacía" para lograr de que vivir en pequeños municipios no sea un "sacrificio".

Manifestación en la plaza de Colón

La manifestación, que partirá a las doce del mediodía de la plaza de Colón, terminará precisamente en Neptuno, desde donde se ve el Congreso de los Diputados, del que dependen "la mayoría de las reivindicaciones" de estas plataformas. Polo recuerda no obstante que hay políticas que deben poner en marcha los gobiernos autonómicos.

El portavoz del colectivo turolense critica que el problema de la despoblación arranca con el desarrollo industrial iniciado en 1959 y el posterior "vaciado de las zonas rurales para rellenar los territorios por los que se apuesta", y que a lo largo de las siguientes décadas ninguno de los partidos que ha gobernado ha puesto remedio: "No se invierte para revertirlo. No llegan medidas correctoras".

De ahí el acto del domingo para hacerse oír en la capital, donde "buscan aliados". "Estamos llamando a la suma de cientos de reivindicaciones", explica, "la suma de esa España vaciada que se resiste a desaparecer, que se resiste a morir, y que quiere visibilizarse en Madrid".

Pueblos en riesgo de extinción

Más del 80% de los pueblos de 14 provincias están en riesgo de extinción, según los últimos datos del INE aportados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Las afectadas son Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Teruel, Salamanca, Palencia, Guadalajara, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Huesca y La Rioja. Ante esta situación, la organización agraria se ha sumado a la "revuelta de la España vaciada" .

Tres preguntas a... Pepe Polo, representante de Teruel Existe

¿Qué reclaman a la Administración?

Queremos por ejemplo que los fondos que aporte la Unión Europea vayan a las provincias como unidades de gestión. O ser como los escoceses, que tienen un organismo autónomo para gestionar la despoblación que no se ve afectado por cambios de Gobierno. No queremos comisionados nombrados por cada partido que no hagan nada.

¿Cuáles son las principales medidas que necesitan?

Incentivos fiscales, planes pegados al territorio... Sin grandes infraestructuras no habrá nunca industrias.

Habla también de cambiar el relato.

Sí. Hubo un momento en el que se construyó el relato de Paco Martínez Soria. Triunfaba el que dejaba el pueblo y se iba a la ciudad. Tenemos que fomentar la autoestima, el orgullo y hacerlo entre las diferentes generaciones.