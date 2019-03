La exposición de los líderes políticos es muy elevada en general, pero más en campaña electoral. Pablo Casado insistió este jueves en acercar posturas con Ciudadanos. "Va a ser muy fácil llegar a un Gobierno de coalición si así lo deciden con españoles", dijo el presidente del PP, después de asegurar que no mantiene "una lucha con Rivera".

En una entrevista en Telecinco, Casado lamentó que "después de un mes en el que pedimos optimizar esfuerzos para evitar que Sánchez siga gobernando", ahora la formación naranja proponga un pacto para después del 28 de abril.

"Antes de pactar tenemos que ver cómo son los resultados", avisó el líder popular. Se desmarcó, por otro lado, de las polémicas respecto al aborto, que ha dejado de ser tema clave para el PP en campaña electoral: "Me gusta presentar un programa en las cuestiones que unen a los españoles".

En materia de pactos, Casado no quiso desmarcarse de Vox, pero aseguró que el partido de Santiago Abascal "no es igual que el PP". Sobre los planteamientos de la formación, el popular fue rotundo: "Me parece mal lo que escucho de Vox, pero me parece mucho peor lo que escucho de Podemos". En este sentido, esgrimió que Vox tiene una oportunidad de desmentir a quienes les califican de extrema derecha.

"Un partido que hemos tenido que enterrar a veinte de los nuestros asesinados por ETA" no es "derechita cobarde", sostuvo Casado después del rifirrafe entre Aznar y Abascal por los términos en los que Vox se refiere al Partido Popular. "Ningún valiente presume de serlo", añadió. Y en materia electoral insistió en que "Vox no tiene un proyecto para España".

"Sánchez ya ha pactado la autodeterminación"

Pablo Casado quiso quitar hierro a los calificados por muchos como insultos a Sánchez. Para excusarse, recordó que desde el PSOE se llamó "asesino" a Aznar. "Sánchez es el presidente más radical de la historia de España", prosiguió, en un argumento que ya utilizó semanas atrás.

"El problema es que Pedro Sánchez ya ha pactado la autodeterminación". El presidente del PP entró también en la reacción de Borrell en una entrevista para una cadena alemana. "El 28 de abril es un referéndum de aquellos que quieren romper España o los tres partidos constitucionalistas".