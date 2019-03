Theresa May, a su llegada al Consejo Europeo. EFE

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha llegado este jueves al Consejo Europeo donde pedirá formalmente un aplazamiento del 'brexit' hasta el 30 de junio, aparentemente sin tener respuesta a la condición que este miércoles pusieron los otros 27 Estados miembros para aceptarla, que el Parlamento británico acepte el acuerdo de salida que ya ha rechazado en dos ocasiones.

"Estoy aquí para discutir nuetra petición de una extensión corta del artículo 50 [del Tratado de la UE] hasta final de junio (...) que daría tiempo para que el Parlamento haga una elección final sobre el resultado del referendum", ha dicho May a su llegada al Consejo Europeo, en referencia a la decisión mayoritaria que tomaron los británicos hace tres años de abandonar la UE.

"Lo que importa es que reconozcamos que el 'brexit' es la posición del pueblo británico", ha continuado May ante la pregunta de si estaría preparada para una salida el 29 de marzo si la UE no acepta su petición de una prórroga que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha vinculado claramente a que el Parlamento británico acepte el acuerdo de salida.

En lugar de responder a este segundo elemento, May más bien ha dejado ver que no tiene el compromiso de los Comunes para comprometerse con la condición de Tusk y se ha referido sólo a la necesidad de dar tiempo al Parlamento británico para que haga valer la decisión de los británicos de abandonar la UE de la manera que tanto ella como los 27 Estados miembros desean, es decir, con un acuerdo.

"Una prórroga corta es una oportunidad para que el Parlamento decida sobre el resultado del referendum de abandonar la UE y espero que sea con un acuerdo negociado", ha indicado May.

Sánchez pide a May que aclare si participará en las europeas

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incidido en que en el debate sobre el 'brexit' que se celebrará este jueves en el Consejo Europeo, lo que los otros 27 Estados miembros quieren saber es "exactamente cuáles son las opciones de la primera ministra británica para saber si le damos una prórroga o no en relación con el acuerdo y la votación en el parlamento".

El presidente español se ha referido a las reticencias comunitarias a conceder prórroga que vaya más allá de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Según ha dicho, May "tiene que dejar clara la posición británica, si quiere o no participar en las europeas si queremos poder hablar de distintos escenarios".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho claramente que "no habrá una prórroga si no hay una mayoría clara para dar apoyo a una futura relación" entre el Reino Unido y la UE, se decir, si el Parlamento de Londres no acepta el acuerdo de salida.

Macron ha afirmado que, a una semana de la fecha original para el 'brexit', se "impone la claridad", para respetar el deseo de los ciudadanos británicos de abandonar la UE pero también de los europeos de continuar con el proyecto europeo.