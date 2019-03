El Tribunal Supremo ha reconocido este martes el derecho al juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, uno de los redactores de la constitución catalana, de reingresar a la carrera judicial. El juez podrá volver a ejercer pero no podrá recuperar directamente su plaza en la Audiencia de Barcelona, sino que tendrá que presentarse al primer concurso en el que se anuncien plazas de su categoría.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsó al magistrado Santiago Vidal de la carrera judicial por su defensa del proceso soberanista y su participación en la redacción del borrador de la constitución catalana.

La sentencia del Supremo también reconoce los "derechos profesionales de todo tipos, económicos y administrativos" y, por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que pagarle por el año que no ha podido ejercer.

La suspensión de Vidal dictada por el CGPJ era de tres años (febrero 2015-2018) y el juez pidió poder reingresar al servicio cuando acabó. El trámite implicaba obtener primero una declaración de aptitud por parte del órgano de gobierno de los jueces, que se le denegó el marzo de 2018.

Santiago Vidal es uno de los investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O y está citado para declarar de nuevo ante la jueza el próximo 22 de marzo.

El juzgado investiga los preparativos del referéndum tras asumir, por orden de reparto, una denuncia contra Santi Vidal, quien afirmó en una conferencia que la Generalitat tenía una partida "camuflada" de 400 millones de euros para organizar el 1-O y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente.

En un comunicado del colectivo de abogados "Drets", que ha ejercido su defensa, Vidal se ha mostrado "muy satisfecho" por la resolución del Supremo pero ha lamentado que tenga que volver a ejercer de juez en España y no en la República catalana.

Vidal ha destacado que la decisión del Supremo le genera una "sensación agridulce", ya que ha logrado el objetivo de una "reparación jurídica" sobre una decisión "arbitraria e injusta" pero a la vez se siente "muy incómodo" por tener que volver a ejercer de juez en España.

"Me habría gustado poderlo hacer en el sistema judicial de la República de Cataluña", ha precisado. Según el exsenador de ERC, "desgraciadamente" los hechos posteriores al 1-O de 2017 no le permiten "cumplir su deseo" de ejercer de juez en la república catalana.

Santiago Vidal, investigado al juzgado 13 de Barcelona, está citado como testigo este jueves al Supremo en el juicio del 1-O.

Constitución catalana



Santigo Vidal fue uno de los juristas que trabajó en la redacción del borrador de una eventual constitución catalana. Con nueve títulos, 17 capítulos y casi 100 artículos, el texto define Cataluña como una nación que se configura como una república con un primer ministro y un presidente y en la que los cargos ejecutivos ejercerían sus puestos un máximo de dos legislaturas.

Además, fue uno de los 33 jueces que firmaron un manifiesto en defensa de la consulta soberanista del 9-N. Tras una investigación, Fonseca-Herrera cerró el expediente al entender que, desde el punto de vista jurídico, estaba amparado por la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, criticó que dijeran que Cataluña es soberana, pues se trata de "una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional".

Datos fiscales "ilegales"

El exjuez Santiago Vidal ha realizó además unas comprometedoras revelaciones en las que asegura que la Generalitat está realizando actuaciones secretas fuera del marco legal para crear estructuras de estado.

Estas sorprendentes declaraciones las pronunció Santiago Vidal durante un ciclo de charlas sobre la independencia organizado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que destapó el diario El País.

Entra esas presuntas irregularidades reveladas por Vidal, que podrían ser constitutivas de delito, figura el desvío de fondos de los Presupuestos de la Generalitat. "Los presupuestos del Govern tienen una partida camuflada, de unos 400 millones de euros, para construir estructuras de estado", sostiene.

También asegura Vidal que la Generalitat tiene todos los datos fiscales de las personas residentes en Cataluña. "El Govern tiene todos vuestros datos fiscales. Eso es ilegal porque está protegido por la ley de protección de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos porque ya sabemos que no nos la facilitarían voluntariamente. En estos momentos, y no os diré cómo lo hemos conseguido porque ha sido de forma absolutamente ilegal, tenemos todos vuestros datos fiscales. Todos estáis fichados, todos. En el nuevo estado no se escapará nadie. A cambio os damos nuestra palabra de honor de que sabréis a dónde va cada euro", afirma el exjuez Vidal.

Otra de las revelaciones de Santiago Vidal apunta a la policía autonómica catalana. El exjuez asegura que los Mossos d'Esquadra estarían recibiendo formación de contraespionaje "en un estado extranjero no europeo". También ha llegado a afirmar el exjuez que la Generalitat investiga a todos los jueces establecidos en Catalunya.

"De los 801 jueces españoles en Cataluña sabemos perfectamente quiénes comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente, con nombres y apellidos, cuáles se quedarán y cuáles se irán".

Pensión mínima de 1.000 euros con la independencia

Además de estas comprometedoras revelaciones, Vidal también hace campaña por la independencia en esas charlas, llegando a afirmar que un mes después de proclamarse la república catalana, todos los pensionistas pasarán a cobrar, como mínimo, 1.000 euros.

"Las pensiones en Cataluña tendrán una cláusula suelo fijada en 1.000 euros. Cualquier persona que cobre una pensión de jubilación del Estado español pasará inmediatamente el mes siguiente (de la independencia) a cobrar 1.000 euros. Es la renta mínima garantizada", sostiene.

Añade Vidal que, en el caso de que el estado español deje de financiar al gobierno catalán a través del FLA, la Generalitat ya tiene acuerdos para obtener financiación.

"Si el estado español cierra el grifo del FLA, con toda la prudencia necesaria que nos piden desde el Govern, os puedo adelantar que hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros.La Generalitat podrá pagar todas las pensiones y sueldos de los funcionarios", asegura Vidal, actualmente senador de ERC.