Mujeres influyentes de España, una iniciativa de Woman Talent —la red de mujeres profesionales, emprendedoras y líderes que tiene como objetivo reunir a las profesionales de primer nivel de cualquier sector laboral— y promovida por su directora, Beatriz Recio, ha formado el grupo de Mujeres influyentes de Castilla y León.

La propuesta de Mujeres Influyentes de poner en contacto a todas aquellas mujeres que ya ocupan puestos de responsabilidad en la sociedad ha tenido una gran acogida y ya cuenta con la participación de personas representativas como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la científica Marisol Soengas, la coronel y directora del Hospita Militar de Zaragoza, Ana Betegón, la directora financiera de la OCDE, Ana José Varela, entre otras mujeres.

Los objetivos de la iniciativa

La iniciativa está formando, comunidad autónoma por comunidad autónoma, grupos de influencia compuestos por mujeres líderes de todos los ámbitos con tres objetivos: poner en valor a la mujer como líder, destacar a las distintas zonas de España como generadoras y exportadoras de talento y actuar como laboratotio de ideas, apoyándose en la alta cualificación de sus miembros.

Este viernes tendrá lugar el acto fundacional, en Madrid, del grupo Mujeres influyentes de Castilla y León, al que se han unido Sara Gómez, consejera de la Real Academia de Ingeniería y directora del programa Mujer e Ingeniería, Verónica Pascual, CEO de ASTI, Carmen Carnero Silvo, subdirectora general de Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S. A. y responsable de Tecnología, Operaciones y Gestión del Fraude, Maria Victoria Seco Fernandez, Directora General de Telecomunicaciones en Junta de Castilla y León, Ana Clavero, directora general de Bodegas Emilio Moro y Cepa 21, Pilar Pascual, presidenta de la Fundación Pascual, Maria José Pintor, directora de Diario 16, Mercedes Gutiérrez, Head of Communities Engagement de IKEA, Maria José Sanz, líder Global de Accenture Enterprises Services para el Gobierno (AESG) Business Service de Iberia Inclusion and Diversity Lead, Ana Fragua, presidenta de Forwomen, Rosa Valdeón, ex VP de la Junta de Castilla y Léon, Miriam Carreño Vallejo, Directora de organización y personas en Real Valladolid Club de Fútbol, y Virginia Losa, Vicesecretaria general en Diputación de Palencia.

Además el proyecto, que pretende concienciar a la sociedad y reivindicar el espacio de las mujeres como líderes, ya está funcionando en otras comunidades autónomas, como Cantabria, Aragón, Galicia y Madrid.

La directiva Beatriz Recio ha señalado que sólo el 27% de los directivos en España "son mujeres", tal y como arrojan los resultados de un reciente estudio realizado por Grant Thornton.

"Reclamamos siempre que debería correspondernos una mayor presencia y hay que luchar por elo, pero pocas veces hacemos hincapié en que ese 27% es de una altísima calidad y que a través de esas mujeres, que ya han llegado, como podemos impulsar a las demás, humanizar las empresas y avanzar en la Igualdad", explica Recio.

El nacimiento de la iniciativa

El grupo de Mujeres Influyentes que encabeza la iniciativa nacional es Cantabria, región de la que procede Beatriz Recio y a partir de la cual surgió el proyecto.

A finales de septiembre de 2019 está previsto organizar un gran encuentro nacional con todas las lideres en Madrid, con el objetivo de visibilizar el liderazgo que ya ocupan las mujeres en todo tipo de áreas y sectores.