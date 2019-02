La galerista Juana de Aizpuru considera que el 'Ninot' del Rey Felipe VI realizado por Santiago Sierra en colaboración con Eugenio Merino es "una gamberrada" que está "al alcance de cualquiera". Según ha señalado en declaraciones a Europa Press, cree que Sierra "no es digno de volver" a ARCOmadrid.



"Él lo que quiere es que se mueva la prensa y los medios", ha indicado la veterana galerista, fundadora de la feria, quien considera que esta obra es "una gansada propia de un novato".



Tal y como ha señalado, 'Ninot' está "al alcance de cualquiera", como ocurrió, según ha recordado, con la obra 'Los presos políticos' en la pasada edición.



"Hay que ser más sutil. Yo pensaba que él era más inteligente, que era capaz de hacer algo más sutil. No es digno de que otra galería le traiga el año que viene para armar otra escandalera", ha apuntado De Aizpuru, quien se ha mostrado convencida de que "cuando el Rey lo vea no le va a preocupar".



A su juicio, "el arte no es eso". "Si es política, menos. Hay momentos que ciertos temas son muy delicados y no se deben tocar", ha señalado la galerista, quien cree que vuelve para que hablen de él. "Siempre va escandalizando y la galería que lo trae ya sabe que va a meterse en un escándalo", ha agregado De Aizpuru, quien lo considera "la antítesis del arte".



"Es tan fácil traer al Rey grande y que lo quemen", ha recalcado la galerista, quien cree que la obra está "al alcance de cualquier inteligencia mediocre".

Reacciones al 'Ninot' del Rey

El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha calificado de "provocación" la obra. "No tiene ninguna gracia, no hay ninguna inventiva, ninguna creatividad, es la pura provocación", ha resaltado el escritor en declaraciones a los medios tras la charla inaugural qe ha protagonizado en el Foro de ARCO, en conversación con el poeta y exdirector del Instituto Cervantes, Manuel Bonet.

No obstante, ha señalado que "me parece bien que ARCO haya permitido que estén estas malas creaciones".

El codirector de ARCOmadrid, Carlos Urroz, ha señalado que por el precio de venta del 'Ninot' "se pueden comprar muchas cosas en ARCO".

"Se trata de que todos los artistas tengan igualdad de oportunidades", ha destacado Urroz, al tiempo que ha confesado que le encantaría hablar "de otros artistas que no sean estos. Pero, por supuesto, que cada uno haga lo que quiera".