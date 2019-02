Manual de resistencia, de Pedro Sánchez, es el primer libro escrito por un presidente en el ejercicio de su cargo. A la venta desde el 19 de abril, los usuarios de Amazon no han tardado en opinar sobre la obra a la que Irene Lozano ha dado "forma literaria".

De las 32 opiniones que acumula tres días después de llegar a las librerías, los compradores han puntuado el libro de Pedro Sánchez con un 2,3 sobre 5. La mayoría de los comentarios que se pueden leer en el gigante del comercio electrónico son negativos y críticos con el presidente, y algunos incluso irrespetuosos.

"Pues eso es una estafa de libro y en la vida real otra", "Manual de cómo ser un jeta y pactar con los que quieren romper España", "Lástima que la tapa sea dura, lo quería para usarlo como papel higiénico y las tapas se desaprovechan. Aunque siempre las puedes utilizar para poner debajo de la bolsa de basura o la comida del perro y no manchar el suelo" o "Gracias a este libro, he conseguido que mis hijos se duerman inmediatamente. Les acuesto en la cama y se quedan dormidos en la primera página. También es útil para ponerlos en el suelo y evitar que se cierren las puertas, debido a su peso" son algunos de los comentarios de los usuarios que se pueden leer en Amazon.

"Perfecto para encender la chimenea aunque es un papel muy resistente. Todas sus hojas cumplen perfectamente su función, que es arder haciendo mucho humo, eso si. Lo volvería a comprar", "Tostón sin igual, parece el diario de un adolescente narcisista", "Patético, pero para echar unas risas, está bien", "La verdad es que es bastante malo, se nota que se ha escrito con prisas, parece que aprovechando el tirón mediático de su presunto autor, no creo que merezca la pena su compra", continúan los usuarios.

Entre ellos también hay algunos (aunque pocos) que han querido plasmar su buena opinión sobre el libro: "Interesante desde la primera página me esta gustando mucho", "Lo poco que llevo leído me ha gustado creo que es una buena persona", "Ha salido hoy a la venta, por lo que aún no he podido leerlo, aunque sí lo he comprado... Tengo grandes expectativas".

Al margen de la calidad literaria y del contenido del libro de Pedro Sánchez, que a unos gusta y a muchos decepciona (según los comentarios registrados hasta el momento), lo cierto es que Manual de resistencia se ha situado ya como el libro más vendido de Amazon.