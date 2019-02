PP y Ciudadanos han querido hacer este domingo una demostración de fuerza en el centro de Madrid con la concentración convocada bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya', a la que también acudirá Vox.

Por este motivo, los convocantes han puesto a disposición decenas de autobuses fletados para los simpatizantes de sus partidos de fuera de Madrid que han querido participar en la manifestación.

Galicia. El PPdeG anunció el pasado jueves que tenía previsto fletar un autobús en cada una de las cuatro provincias gallegas para asistir a la concentración de Madrid, si bien la cifra ha aumentado, ya que desde Pontevedra han partido tres autobuses. Ciudadanos, por su parte, ha fletado a unas 150 personas en coches y furgonetas de alquiler, informa El País.

Asturias. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha confirmado el envío de al menos tres autobuses completos desde esa comunidad.

Cantabria. El PP de Cantabria ha fletado dos autobuses, desde Santander y Laredo, para facilitar la asistencia a esta manifestación.

País Vasco. El PP vasco también ha organizado autobuses desde cada una de las tres capitales de provincia.

La Rioja. El Partido Popular de La Rioja ha enviado, al menos, dos autobuses completos para la concentración de Colón, a la que ha asistido el presidente de los populares riojanos y del Gobierno autonómico, José Ignacio Ceniceros. Por su parte, Ciudadanos de La Rioja ha fletado un autobús.

Aragón. El PP de Aragón ha fletado siete autobuses, cinco solo en Zaragoza, para participar este domingo en la manifestación de la capital. Por su parte, Ciudadanos ha llevado dos autocares que han salido de la capital aragonesa, según recoge Heraldo de Aragón.

Comunidad Valenciana. El PP de la Comunitat Valenciana ha llevado este domingo a Madrid a unas 2.000 personas en 22 autobuses que han partido de toda la comunidad: "Y no hemos puesto más porque ya no podemos pagar más", ha aseverado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Ciudadanos también ha anunciado que pondría autobuses gratuitos desde las tres capitales de provincia, si bien no han facilitado un número concreto.

Murcia. Según ha confirmado el presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, se han fletado 20 autobuses gratuitos para ir a Madrid, "sean o no del PP, lo hayan votado alguna vez o no" ha dicho, lo que supone el desplazamiento de unas 1.300 personas.

Andalucía. Desde la comunidad andaluza, el PP de Juanma Moreno ha enviado más de 28 autobuses para la concentración, mientras que Cs ha fletado un mínimo de siete autobuses, según han confirmado fuentes de sendos partidos. Asimismo, Vox ha llenado también ocho autobuses en Granada y tres en Almería.

Castilla y León. El Partido Popular de Castilla y León ha fletado 33 autobuses para la manifestación de este domingo, una expedición encabezada por el presidente de los populares y el de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera, respectivamente.

Castilla-La Mancha. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha fletado este domingo un total de 45 autobuses desde diferentes puntos de las cinco provincias para transportar a unas 2.250 personas hasta la madrileña Plaza de Colón. Según fuentes del partido, junto al presidente regional, Paco Núñez, han participado en la concentración la secretaria general, Carolina Agudo, así como los vicesecretarios y presidentes provinciales del PP.