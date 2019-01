Y Mariano Rajoy reapareció. La Convención Nacional del PP que arrancó este viernes ha permitido volver a ver al expresidente del Gobierno ocho meses después de la moción de censura que le apartó de la Moncloa. Lo hizo, no con discurso propio como tal, sino en una mesa de diálogo acompañado por Ana Pastor, en la que obvió cualquier mención a Cataluña y al Gobierno de Sánchez.

Con atronadores aplausos, el gallego subió al escenario entre vítores y no tuvo más remedio que saludar al auditorio antes de empezar a hablar. Pastor elogió al expresidente: "No entenderíamos este partido si tú no hubieras existido", le dijo.

El Rajoy más Rajoy salió para reivindicar las decisiones tomadas durante su Gobierno para salir de la crisis. "Fue el PP el que recuperó la creación de empleo para España", sentenció. Para el expresidente, lo primero que se ha hecho en la formación ha sido "trabajar muchísimo". Y arengó a los suyos para que resistan las críticas, porque cree que en política "hay que tener aguante".

Y se aventuró a hablar del futuro. Para él las prioridades del futuro son pocas pero muy concretas: crecimiento económico, proyecto europeo, mantener el estado del Bienestar -"en España nos gastamos el dinero en pensiones y Sanidad", sentenció- y la demografía.

"Este partido se ha ocupado de la gente", comentó para poner en auge el trabajo de los alcaldes. Asimismo, se desmarcó de cualquier tipo de rifirrafe: "Siempre nos hemos respetado unos a otros dentro del PP".

Su intervención estuvo enmarcada en el cuarenta aniversario de la Constitución. "Estos años han sido los mejores de la historia de España", comentó Rajoy. En este sentido, se acordó de la labor que hicieron durante la Transición tanto el rey Juan Carlos como Adolfo Suárez.

El PP, un partido "decisivo"

Tras esto, Mariano Rajoy analizó el papel del PP en los cambios que ha sufrido el país, asegurando que han tenido una participación "absolutamente decisiva". Además, puso en valor la "generosidad" que tuvo la gente para aprobar la Carta Magna.

Sobre este tema, reiteró que su partido no hizo "ninguna concesión", sobre todo en el caso de la lucha contra ETA, y reivindicó la capacidad que tuvieron para llegar a acuerdos, tanto a nivel autonómico como nacional.

A pesar de esto, Pablo Casado no consiguió lo que pretendía: no ha habido ni habrá foto de Rajoy con José María Aznar, que tiene prevista su participación en el cónclave en la tarde del sábado. Quien sí acompañó al propio Rajoy fue Soraya Sáenz de Santamaría, en otra de las reapariciones más esperadas. La exvicepresidenta del Ejecutivo fue invitada en calidad de exministra.