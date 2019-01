La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reiterado su respaldo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para lograr que repita en el Ayuntamiento de la ciudad y confía en su "generosidad", "no solo para montar su propio partido" sino para integrar a la pluralidad de fuerzas que apoyan su candidatura.

Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser antes de conocer la carta conjunta difundida hoy por Íñigo Errejón y Manuela Carmena, en la que comunican su intención de lanzar un "proyecto integral" para los madrileños y extender la marca "Mas Madrid" también a la Comunidad. Minutos antes, Irene Montero señalaba que no le cabe "ni la más mínima duda" de que Podemos va estar en el proyecto de Carmena, que tiene que ser la próxima alcaldesa.

"Se hará lo que diga Manuela Carmena entendiendo que tiene generosidad, no solo para montar su propio partido como tiene decidido hacer, lo que me parece bien, sino para responder a la pluralidad de fuerzas que estamos apoyando esa candidatura", ha afirmado sobre las negociaciones de Podemos con la alcaldesa.

Montero seguía dando por seguro el acuerdo de Podemos e IU en la comunidad madrileña, que sitúa a Sol Sánchez (IU) como número dos de Errejón, aunque en ese momento aún no conocía el anuncio realizado por el candidato a la Presidencia de la Asamblea. Preguntada por posibles desacuerdos en las negociaciones, ha aprovechado para lamentar que se les "fuerce" a hablar de sus procesos internos, que es lo que considera que después "desmoviliza" a la ciudadanía en las elecciones.

"A la gente no le interesan los entresijos internos de las formaciones políticas", ha subrayado tras admitir que Podemos ha tenido dificultades y problemas en su "desarrollo organizativo" en varias comunidades autónomas, y a pesar de ello ha sido capaz de aprobar políticas que "mejoran la vida de la gente".

"Es la casa de los líos"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata del partido a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís, señalaron este jueves que Podemos y sus confluencias, entre ellas la plataforma Más Madrid, son "una casa de los líos y una sopa de siglas".

Aguado afirmó que tanto Podemos como sus confluencias "llevan tres años y medio pegándose entre ellos, sin ponerse de acuerdo, discutiendo únicamente de sillones y no de propuestas". En este sentido, manifestó que "son expertos en crear sopa de siglas y bastante inexpertos en plantear propuestas novedosas, con discursos viejos dentro de cascarones". Aguado añadió que "este nuevo cascaron será una nueva manera de disimular su incapacidad para gestionar".

Por su parte, Villacís aseguró que Más Madrid "es la reedición de Ahora Madrid. A este respecto, criticó que Ahora Madrid es una "sopa de siglas" donde están Podemos, Ganemos, Izquierda Unida o los capitalistas. "Un follón", señaló. La candidata a la Alcaldía por Cs comentó que "son gente que no se pone de acuerdo para votar, una casa de los líos, un Ayuntamiento que lleva ejecutado solo el 25% del presupuesto y que no sabe gestionar". Por ello, aseguró Villacís, Más Madrid "no es más que una reedición de un mal experimento que ha sido Ahora Madrid, que les ha salido tan mal que van a tener que cambiar de nombre".