El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho este lunes que sabe quién será la candidata o candidato del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo y no ha descartado que vaya a ser él mismo, a pesar de que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se lo ha ofrecido y que está trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores "con mucho trabajo, mucha ilusión" y también "algún disgusto".

"No hay ninguna oferta", ha aseverado Borrell en un desayuno informativo de Europa Press, donde, para sorpresa de los presentes, también ha señalado que él ya conoce el nombre del candidato o candidata socialista a la Euráramara, unode los dos grandes misterios que Sánchez tiene por desvelar de cara a las elecciones del 26 de mayo, junto con el candidato o candidata a la alcaldía de Madrid.

"Sí, lo sé, pero no lo puedo decir", ha indicado el ministro, que, preguntado por si Sánchez le ha pedido consejo, ha añadido que él se ha enterado del nombre "por conductos colaterales".

Borrell no ha querido entrar a "jugar a las adivinanzas" y decir si "es hombre, mujer, alto o bajo". Ni siquiera se ha descartado. "Yo no he dicho eso", ha respondido cuando se le ha preguntado si él está excluido de la posibilidad de ser candidato. "Yo durante toda mi vida me siemprehe querido hacer muchas cosas a la vez", ha dicho.

Nacionalpopulismo

En medio del misterio de quién encabezará la candidatura socialista al Parlamento Europeo, Borrell ha dedicado buena parte de su intervención a hablar de la UE, en especial del auge de los partidos de ultraderecha y del Brexit.

Sobre los primeros, ha augurado que se "reforzarán" tras las elecciones de mayo pero ha apuntado que no tendrán "más del 25%" de los escaños y que conservadores y socialdemócratas "pueden seguir marcando la agenda".

"Los nacionalpopulistas pueden tener más representación, sí, sin duda, pero tampoco exageremos. No creo que más de un 25% de los escaños, pero todavía dos grandes familias pueden seguir marcando la agenda", ha dicho y ha apuntado las diferencias que se dan entre los partidos de extrema derecha. "Ese bloque que dicen que va a tomar el control del Parlamento Europeo no es tan bloque".

Sobre "la otra mitad de Europa", los políticos que no forman parte de la órbita del "nacionalpopulismo", las cosas no pintan mucho mejor, según Borrell, que ha señalado que "Macrón no tiene apoyo social, Merkel se va, la pareja franco-alemana no procrea" y el Reino Unido, que "podría haber sido el tercero del menage à trois", "nos tiene en un 'ay' por si se va o no" de la UE.

Borrell ha considerado que el acuerdo para la investidura en Andalucía, gracias a un acuerdo entre PP y Ciudadanos que también incluye a Vox, forma parte de la "deriva" hacia el "nacionalpopulismo" que ya registra Europa.

Previsiblemente, el candidato popular, Juan Manuel Moreno, será investido presidente de la Junta el próximo miércoles, el mismo día que Sánchez comparece ante el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con un discurso que hará alusión al "nacionalpopulismo", ha dicho Borrell, y a "cómo afecta a la construcción europea".

Borrell ha dicho que "estamos muy contentos" con la coincidencia en el mismo día de estos dos eventos, además con que la presencia de Sánchez en Estrasburgo sea un día después de la sesión del Parlamento británico que este martes debe votar el acuerdo del Brexit.