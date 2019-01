Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han anunciado este lunes un calendario de movilizaciones que comenzará en febrero con el objetivo de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer reformas estructurales en la reforma laboral y en la reforma de pensiones.

Así lo han anunciado sus secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en una rueda de prensa conjunta. Las dos organizaciones están de acuerdo en que el Ejecutivo "no puede esperar al final de la legislatura" para afrontar estos cambios. "El Gobierno no tiene margen para no actuar", ha destacado Sordo.

Por ello, el calendario de movilizaciones del año comenzará con "un gran acto sindical el 8 de febrero en Madrid" en la que pretenden reunir a más de 10.000 delegados sindicales.

Ambos representantes sindicales han asegurado que este proceso de movilización se llevará a cabo en tres frentes: en la negociación colectiva, sobre todo en aquellos sectores donde todavía no se han alcanzado los 14.000 euros anuales de salario mínimo de convenio; en el diálogo social con el Gobierno respecto a las reformas laborales y de pensiones, y en el ámbito de la igualdad.

"Si no hay respuesta por parte del Gobierno a nuestras propuestas", ha recalcado Álvarez, "habrá más movilizaciones. Queremos que las organizaciones empresariales sean conscientes de que no vamos a esperar a que acabe la legislatura".

Además, las organizaciones también han anunciado protestas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Los sindicatos no vamos a renunciar a los logros en igualdad y contra violencia machista que este país ha conseguido, vamos a emplazar a la sociedad a avanzar mucho mas", ha defendido Sordo. Por ahora, los sindicatos harán "un paro de 2 horas" ese día, pero no descartan más movilizaciones.