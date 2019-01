El año 2019 será un año de urnas. Las municipales, autonómicas y europeas de mayo, más la posibilidad de que también se adelanten las generales, probablemente reconfigurarán el mapa político en España.

El 26 de mayo, se celebrarán elecciones en los más de 8.000 municipios, en las comunidades, a excepción de Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, y para elegir a los 54 diputados españoles en la Eurocámara.

Tres elecciones en un sólo día podrían quedarse en nada si se cumplen los peores presagios de los barones socialistas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las generales también a ese día. Se daría entonces la circunstancia histórica de que la mayoría de los españoles se enfrentarían a cinco urnas en la misma jornada. Gallegos, catalanes, vascos y andaluces sólo a cuatro.

Que la legislatura termine antes de cuando toca, en 2020, es una posibilidad que abrió el propio Sánchez incluso antes de ganar la moción de censura. Corría el mes de mayo y aseguró que convocaría "cuanto antes". Pero rápidamente cambió de opinión y, ya investido presidente, apostó por agotar la legislatura. Estos planes son los que mantiene hoy en día. Preguntado la semana pasada en qué fecha convocaría las elecciones, el presidente se limitó a afirmar que "la vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura", es decir, que las elecciones sean en 2020. El margen legal está en julio de ese año.

Sin embargo, Sánchez tiene ante sí la difícil tarea de aprobar los Presupuestos para 2019. Con el PPy Ciudadanos descartados, el Gobierno debe reunir una mayoría que necesariamente pasa por los independentistas catalanes. ERCy PDeCAT le pidieron la semana pasada en el Senado un "proyecto para Cataluña", de naturaleza política, que Sánchez niega.

Fechas para el adelanto

A pesar de las dificultades, Sánchez sólo contempla a día de hoy aprobar los Presupuestos. Por si no lo consigue, en 2018 sonaron tres posibles fechas para el adelanto electoral: marzo, mayo y octubre. Marzo parece ya descartado porque el Gobierno llevará los Presupuestos al Congreso a mitad de enero y ya no daría tiempo hasta constatar que eventualmente no tiene apoyos.

Los barones socialistas rechazan de plano medirse en las urnas al mismo tiempo que Sánchez, lo que aleja también la opción del 26 de mayo. Quedaría, por tanto, octubre.

Pacto PP-Cs-Vox

En los comicios sí previstos para 2019 –municipales y autonómicos principalmente–, el PP está convencido de que podrá generalizar el acuerdo con Ciudadanos y Vox que acaba de estrenar en Andalucía.

Ciudadanos compaginará dos versiones. Superada la etapa de no entrar en gobiernos del PPy PSOE para no mancharse con el bipartidismo, ahora está dispuesto a entrar en gobiernos de coalición en ayuntamientos y comunidades. El ejemplo andaluz muestra que no hará cordón sanitario a la ultraderecha, algo que podría penalizarle frente a sus socios europeos, los liberales, de los que pretende ser buque insignia tras las elecciones de mayo. Ellos abominan abiertamente de la extrema derecha que desde hace años campa por otros países europeos.

En PSOE observa estos planes con preocupación y mira a La Moncloa. Convoque o no elecciones en 2019, Sánchez, ha comprobado en Andalucía que los españoles no van a ceñirse sólo al mensaje municipal o autonómico. Tendrán un ojo puesto a la situación nacional, es decir, en Cataluña.

El 26 de mayo desvelará también cómo queda el mapa municipal catalán. A pesar de los deseos de Carles Puigdemont, no parece que vaya a repetirse un bloque independentistas y ERC y PDeCAT presentarán candidaturas separadas.

Otra de las incógnitas es Vox. Se da por descontado que entrará en el Parlamento Europeo, donde la circunscripción única facilita obtener escaños. De lo que pase en ayuntamientos y parlamentos regionales dependerá que la ultraderecha en España siga siendo una rareza o normalice su presencia en las instituciones.

Sánchez, en la Eurocámara

Una de las primeras citas de Sánchez en 2019 es su comparecencia ante el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Está prevista el 16 de enero, un mes después de la fecha, diciembre, que había marcado Mariano Rajoy en su calendario antes de la moción de censura.

El PP y el PSOE buscan candidatos para Madrid y Bruselas

PP y PSOE buscan candidatos en Madrid y en Bruselas y, de momento, no los encuentran.

En Madrid, el PP necesita no verse superado por Ciudadanos, cuya candidatura encabezará la portavoz municipal, Begoña Villacís, tras unas primarias que se dan por ganadas.

El exalcalde de Vitoria y actual secretario de Organización del PP, Javier Maroto, y la exlíder del PP vasco María San Gil han sido algunos de los nombres que han sonado, amén del de María Dolores de Cospedal, antes de su caída en desgracia. El PP, además, busca candidato al gobierno regional.

En el PSOE, Ángel Gabilondo, espera a su compañero o compañera a la alcaldía. Debe ser capaz de ganar a Manuela Carmena, la candidata de Ahora Madrid y Podemos, o al menos de no despeñarse. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, logró zafarse de una nueva oferta y el exsecretario general del PSOE Alfredo PérezRubalcaba también ha declinado.

En Bruselas, antes de tener que dejar la política, Cospedal sonó fuerte para encabezar una lista del PP en la que estará seguro el actual portavoz, Esteban González Pons.

Los ministros de Exteriores, Josep Borrel, y de Economía, Nadia Calviño, han sonado para la candidatura europea socialista.