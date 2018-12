Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima de La Manada, ha señalado que considera que debería darse un cambio en la posición de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra respecto al caso de La Manada, ordenando el ingreso en prisión de los condenados tras la vistilla celebrada este miércoles. "Sino, tendríamos que recurrir", ha afirmado Morán.

Precisamente en esta sesión, celebrada en Pamplona con el objetivo de decidir el ingreso o no en prisión de los miembros de la Manada, el letrado ha expuesto los motivos por los que cree que las cosas han variadeo desde la última vista y que, en su opinión, deberían acarrear el ingreso en prisión de los condenados.

"Siete magistrados dicen que hay delito y dos de ellos que hay agresión sexual, lo que supone una modificación muy importante", ha remarcado Morán, que señala que a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ratifica la condena de 9 años por abuso sexual con prevalimiento se suma "la previsión de otra condena por un delito contra la intimidad".

Por ello, en la sesión ha advertido del "riesgo de fuga y de reiteración delictiva" y ha solicitado el reingreso en prisión de los condenados.

No obstante, el abogado ha señalado que el resultado de la vistilla, que ha descrito como "muy rápida" se conocerá "en unos días".



La víctima "se siente más comprendida" según su abogado

Carlos Bacaicoa, otro de los abogados de la víctima, ha afirmado antes de entrar a la vistilla que ésta "está mejor" y se siente "más comprendida", ya que "dos magistrados le han dado la razón y han entendido que si hay agresión sexual".

Bacaicoa señala también que los hechos probados son inatacables, afirmando que "si la audiencia ha visto que hay abuso, eso no se lo va a quitar nadie". También, rechaza la posibilidad de recurso por parte de la defensa de la manada, argumentando que no hay errores de forma ni violación de derechos fundamentales en el procedimiento, remarcando incluso que "les han admitido todas las pruebas".

Por ello, considera que los miembros de la Manada serán condenados a "11 o 12 años como mínimo, incluyendo el delito contra la intimidad".

"Funambulismo jurídico absolutamente folclórico"

No es de la misma opinión Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco miembro0s de La Manada, que afirma que no hay motivos para ordenar el ingreso en prisión de los condenados, al entender que "no existe ningún argumento aportado por el fiscal o las acusaciones particulares que pueda acreditar que hay que modificar "el auto del 21 de Junio, que decretaba la libertad provisional mientras la resulción del proceso esté pendiente.

"Aquí se parte de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es la misma que dictó en su día la Audiencia Provincial, con lo cual no se ha modificado nada" ha subrayado.

En este sentido, ha calificado la actuación de los letrados de la víctima de "funambulismo jurídico absolutamente folclórico", y ha abundado en que "Esto es la administración de justicia y a veces parece que más que con juristas tratamos con futurólogos".