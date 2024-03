¿Por qué sigue siendo tan escasa la presencia femenina en el Mobile World Congress?

El congreso tecnológico Mobile World Congress ha reunido a 101.000 asistentes en la recién finalizada edición, en la que el 40 % de las ponentes han sido mujeres, que han representado el 21 % de las asistentes. Eva Tarín, consultora informática y desarrollo web, formadora y CEO de Informática de cabecera, se muestra crítica con este intento de alcanzar la paridad al tiempo que comenta lo complicado que resulta ser referente en un sector en el que por tradición, son los hombres los que manejan los hilos.

"A las mujeres se nos cuestiona más y tenemos que demostrar de forma continua que sabemos de qué hablamos. Nos enfrentamos constantemente al 'mansplaining'. No importa lo experta que seas en un tema: siempre habrá un hombre dispuesto a explicarte lo que ya sabes. Esto se refleja en el hecho de que la mayoría de los ponentes sean hombres y que si se invita a alguna mujer, en realidad sea "para quedar bien" y cubrir la cuota mínima”, dice.

Las mujeres en el Mobile World Congress ORIOL MIRALLES. © 2024 GSMA / MWC

Aunque las cifras mejoran año tras año, sigue quedando claro que nos encontramos ante una industria muy masculinizada, por lo que ferias como esta han de contribuir a dar a las mujeres mayor protagonismo. "Es necesario promover la diversidad de género en eventos como el MWC mediante una selección consciente de los ponentes, la creación de programas de tutoría y redes de apoyo a las mujeres en el ámbito tecnológico. También es fundamental educar sobre la importancia de la diversidad en la innovación y el éxito empresarial", asegura Elena Shedova, VP de Global Marketing en Kaspersky, empresa de ciberseguridad privada internacional.

La tecnología es neutra, así que tiene un potencial asombroso para todos si la repensamos desde este punto de vista

Elena Yorda y Elena Fuenmayor, fundadoras de Rikki, el primer anillo en España para pagos contactless, con tecnología Mastercard, comenta que al estar la tecnología dominando nuestras vidas como ninguna otra área, el poder que la envuelve es asombroso; y tradicionalmente el poder ha sido asociado con el rol masculino. "Todavía cuesta difundir el mensaje que la tecnología también tiene un poder transformador positivo y que las mujeres tenemos mucho que aportar en este sentido. La tecnología es neutra, así que tiene un potencial asombroso para todos si la repensamos desde este punto de vista", advierten.

Tara Chklowski, fundadora de la ONG Technovation, considera esencial construir una sólida cartera de niñas y mujeres jóvenes que tengan confianza como innovadoras tecnológicas. "Después es vital asegurarse de que cuenten con apoyo continuo en cada paso del camino. Podemos aumentar la cartera implementando programas a escala global para niñas y mujeres jóvenes que sigan recomendaciones basadas en investigaciones", indica.

Los profesores y los padres no alientan a las niñas a estudiar matemáticas, robótica, informática o ingeniería

Orientación profesional con sesgo de género

Explica que hay muchas razones por las que el universo tecnológico sigue estando tan masculinizado, comenzando por los pocos modelos a seguir que hay, algo que hace que la mayoría de las personas piensen inmediatamente que estos roles son sólo para hombres, ya que no ven a las mujeres. "En casi todos los países existen barreras culturales muy fuertes que las niñas deben superar para tener interés y creer que tienen la capacidad y las habilidades para alcanzar sus objetivos en la tecnología. Los profesores y los padres no alientan a las niñas a estudiar matemáticas, robótica, informática o ingeniería. En cambio, se anima a las niñas a incorporarse a los sectores de cuidados y servicios", comenta.

Para finalizar, explica que a diferencia de los deportes, el teatro y la danza, hay muy pocas oportunidades para que las niñas celebren públicamente sus logros como innovadoras tecnológicas, con la comunidad en general.

'Techies' desde la infancia

De sus palabras recogemos la idea de que el interés por la tecnología ha desde fomentado desde una edad temprana. "La base es una buena educación igualitaria, que desde pequeños no se nos inculque la idea de que "eso es cosa de hombres". Es muy importante que las niñas puedan tener referentes femeninos que les muestren el camino. Afortunadamente, la brecha de género se está haciendo más pequeña, pero aún queda mucho trabajo", dice Eva Tarín.

"Programas específicos para formar a las niñas en temas tecnológicos podrían ser una buena manera de despertar su interés y que descubran que ni es una cosa de hombres, ni algo tan complicado que esté fuera de su alcance", añade.

Mujeres techie Gerard Franquesa Capdevila. 2024 GSMA / MWC

Como licenciada en tecnología, Shedova considera esencial no sólo fomentar el interés de las niñas por las STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) desde una edad temprana, sino también ofrecer modelos femeninos en estos campos y oportunidades de aprendizaje y participación activa.

"De hecho, las estrategias para potenciar ese interés abarcan varios ámbitos, como la educación, la familia y la sociedad en general. En la educación, es importante incluir referencias femeninas en los libros de texto y materiales educativos, organizar talleres y actividades específicamente dirigidas a las niñas y fomentar la participación de mujeres en el aula como mentoras o guías", comenta.

Desde hace varios años, la ONU propuso una serie de objetivos de desarrollo sostenible en los que se incluía el desarrollo femenino en las profesiones STEM. En este marco, VTech, reconocida por sus juguetes educativos y tecnológicos, ha reafirmado su compromiso con el progreso didáctico al ofrecer una amplia gama de productos STEM.

Shedova señala precisamente que en el entorno familiar, se pueden tomar medidas como exponer a las niñas a juguetes y juegos relacionados con la tecnología, animarlas a explorar, preguntar y experimentar con la tecnología, apoyarlas en sus intereses y habilidades en estas áreas, y hablarles de mujeres que han hecho importantes contribuciones en este campo.

"A nivel social, es crucial combatir los estereotipos de género asociados a STEM, hacer visible el trabajo de las mujeres de éxito en carreras de tecnología industrial, promover campañas que muestren a las niñas las posibilidades que ofrece este sector y crear una cultura que valore la diversidad y la inclusión. En conjunto, consideramos que todas estas acciones contribuyen significativamente a aumentar el interés y la participación de las niñas, sentando las bases para una mayor equidad de género e innovación en el futuro", explica a Mujer.es

En España, sólo el 0,7% de adolescentes están interesadas en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales

"Las niñas necesitan referentes que las animen a explorar sus capacidades y les ayuden a dedicarse a lo que más les llene y realice. Debemos romper estos estereotipos y cambiar la percepción de la sociedad", añade Eva Tarín. De hecho, en España, tan sólo el 0,7% de adolescentes están interesadas en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales, frente al 7% de los hombres.

El papel de la mujer en la tecnología

De los 4,2 millones de ocupados STEM en nuestro país, apenas un 10% trabajan en los sectores más digitales de la economía española, de los cuales sólo el 21% son mujeres, frente al 79 % masculino. "El 50% del mundo está formado por mujeres, y la mayoría de ellas trabaja en el sector de servicios. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento económico está impulsado por la tecnología. Sólo hay 3 millones de mujeres trabajando en el sector tecnológico. Este es un enorme potencial perdido para el mundo. Un mundo en el que tengamos muchas más mujeres innovadoras y líderes tecnológicas será más resiliente, más estable financieramente y más innovador", comenta Tara Chklowski.

Las mujeres tienen una visión innovadora y social de la tecnología y aportan soluciones más holísticas

Elena Yorda y Elena Fuenmayor, fundadoras de Rikki, añaden que las mujeres tienen una visión realmente innovadora y social de la tecnología y aportan soluciones más holísticas, pensadas en el equilibrio que rodea una solución en sí.

La brecha tecnológica © 2024 GSMA / MWC

Según el informe "Científicas en cifras 2023", elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el porcentaje de investigadoras sigue aumentando y ya representa el 42 % del personal investigador de España. Sin embargo, en el sector empresarial no se reduce la brecha y las investigadoras siguen suponiendo únicamente un 31 % del total.

El techo de cristal

Guillene Teboul-Ribiere, CEO de ScaleAmi, tiene una visión diferente al resto de las fuentes consultadas. "Aunque todo el mundo se queja de que las mujeres no se dedican a estas carreras y apostamos por grandes teorías, no existe ninguna que sea tan sólida como quisiera. La tecnología es ciencia, y las mujeres son tan brillantes como los hombres en estos temas. Por ejemplo, en los países del Este, antes de la caída del muro, había tantas mujeres como hombres graduados en tecnología. Hoy en la India, hay una mayor proporción de mujeres en el sector tecnológico que en Europa occidental, por ejemplo", explica.

Es la propia industria la que fomenta estas desigualdades: existen verdaderos techos de cristal

"Es la propia industria la que fomenta estas desigualdades: existen verdaderos techos de cristal. Las posibilidades de llegar a la cima no son iguales. Por lo tanto, ¿por qué una mujer inteligente elegiría esta industria, cuando puede dedicarse a otras industrias que no tienen tales prácticas sociales? Tengo dos hijas, y no les recomendé que hicieran una carrera en la industria. Si las cartas están sesgadas, ¿por qué elegir este juego?", comenta a Mujer.es

Hoy, lo único que ven es una masa de trajes oscuros. Este no es un modelo atractivo para las mujeres

"¿Cómo puede la sociedad promover a las mujeres en la tecnología? Derribando los techos de cristal para que algunas mujeres lleguen a la cima y puedan servir como modelos positivos para mujeres más jóvenes e inteligentes que terminarán después por elegir esta industria, porque tendrán una prueba viviente de que pueden llegar a la cima. Hoy, lo único que ven es una masa de trajes oscuros. Este no es un modelo atractivo para las mujeres", asegura.

A nivel académico, a pesar de que las mujeres representan más del 70 % en estudios de grado en Ciencias de la Salud, en otros ámbitos como son la rama de Ingeniería y Arquitectura, tan sólo una de cada cuatro estudiantes son mujeres. Por ello, uno de los principales retos a los que se enfrenta la carrera hacia la igualdad de género es precisamente incentivar la presencia femenina en las carreras STEM.

El talento femenino está siendo reconocido y valorado en igual medida

Para finalizar, Elena Shedova, VP de Global Marketing en Kaspersky, no quiere dejar de decir unas palabras positivas. "Resulta alentador ver que cada vez más mujeres tienen peso en el sector tecnológico, ocupan puestos directivos y contribuyen activamente al liderazgo y la innovación en la industria. Este cambio refleja un progreso significativo hacia la igualdad de género y demuestra que el talento femenino está siendo reconocido y valorado en igual medida".

