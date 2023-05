Cada vez son más las empresas que buscan profesionales STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para cubrir puestos de trabajo, y sin embargo, las mujeres siguen encontrándose diversas trabas dentro de este universo. Descubre quiénes son algunos referentes y la importancia de despertar la vocación científico-tecnológica de las mujeres es vital.

El ebook 'Conócelas: Mujeres que dirigen la tecnología en España, es una iniciativa de MuyCanal y MCPRO para animar a más mujeres, jóvenes y niñas a iniciar su carrera profesional en el sector tecnológico. El Instituto de la mujer Unesco señala que tan sólo el 29% de los cargos de alta-media tecnología están ocupados por mujeres, y tal y como indica la Comisión Europea, sólo un 30% de los 7 millones de personas que trabajan en el sector TIC son mujeres.

Las empresas, inmersas en procesos de transformación digital, demandan profesionales STEM bien preparados, un sector en el que hay una escasez de perfiles femeninos. Tan solo el 32,3% de los matriculados STEM son mujeres, según los datos de Eurostat: en ingenierías, únicamente el 24% del alumnado son mujeres, un porcentaje que se reduce al 12 % en informática.

Tan solo el 29% de los cargos de alta-media tecnología están ocupados por mujeres

La aseguradora tecnológica wefox, líder a nivel mundial, apuesta firmemente por el papel de la mujer en puestos tecnológicos y ha aumentado la contratación de mujeres con perfiles STEM pasando de contar con nueve ingenieras (8,6%) en 2021 a 33 (20,65%) en 2023. También ha conseguido posicionarse por encima de los estándares europeos en cuanto a igualdad y diversidad en altos cargos directivos y ha mejorado su capacidad de retención del talento femenino llegando al 0% de bajas no deseadas en el último año.

"Trabajamos para asegurar que nuestras políticas y prácticas sean inclusivas y equitativas, y que se fomente un ambiente de trabajo respetuoso y de igualdad de oportunidades para todos. Creemos que esto no solo es lo correcto, sino que también es fundamental para atraer y retener a los mejores talentos, y ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Actualmente, contamos con un 39% de mujeres en nuestra organización de producto y un 19% en la de ingeniería, y apostamos por programas diseñados para mujeres como nuestro programa de mentoring, que concluyó este año como un gran éxito, para incorporar mujeres sin formación en una organización de ingeniería y así poder enseñarles todo lo que está en nuestra mano", explica Sergi Baños, Chief Technology Officer de wefox.

Hoy, repasamos algunos perfiles muy interesantes dentro de la tecnología de nuestro país que sin duda, cambiarán las cosas.

La importancia de las referentes femeninas

Gabriela Chasifan es desarrolladora de software desde hace 12 años y responsable del área de Diversidad, Equidad e Inclusión (DI), en Thoughtworks, una empresa de consultoría tecnológica líder a escala mundial. "Es muy inspirador tener referentes femeninas. Tener visibilidad y presencia y colocarnos como tecnólogas es muy importante. El primer problema a superar para lograr la igualdad de género es reconocer que es un problema que está en la sociedad. Se habla mucho en las diferentes charlas sobre los sesgos, pero hay que reconocer qué tipos de sesgos hay y cuáles tengo yo para que cuando esté respondiendo entrevistas o mire un código, juzgue a una persona por sus conocimientos y no por su género, su raza… Otra manera es que deje de ser un discurso para que se transforme en acciones políticas y estrategias específicas a nivel empresarial para disminuir la lucha de género. La equidad de género es el core de lo que hacemos en nuestros procesos y en nuestra estrategia. Por ejemplo, colaboramos con organizaciones externas que se dedican a dar soporte para que las profesionales que están en etapas tempranas tengan mayor conocimientos sobre tecnología", explica.

Gabriela Chasifan D.R.

Hay que contar bien lo que es el sector tecnológico

Inmaculada Sánchez Ramos, Directora de Destrezas y Competencias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, ha tenido un destacado papel en el ámbito de la docencia y la divulgación sobre las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). "Las ingenierías aplican conocimientos técnicos para mejorar la vida de las personas, con un impacto real en la sociedad. No se está mostrando las tecnologías como lo que son de verdad y por eso no se está llegando a las mujeres", explica en ‘II Conócelas: Mujeres que dirigen la Tecnología en España’. "Estudié Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, creo que no llegábamos a 15 mujeres en toda la escuela. Éramos muy pocas mujeres y aunque esta situación está cambiando no lo está haciendo en la medida deseada y para mí esto es debido a que se está afrontando desde una perspectiva equivocada. Las ingenierías aplican conocimientos técnicos para mejorar la vida de las personas, con un impacto real en la sociedad. No se está mostrando las tecnologías como lo que son de verdad y por eso no se está llegando a las mujeres", dice.

Inmaculada Sánchez Ramos Linkedin

Fomentar la vocación en mujeres

Cristina Aranda, conocida internacionalmente como experta en digitalización empresarial e innovación, es cofundadora de Mujeres Tech, una asociación sin ánimo de lucro que nace a principios de 2015 con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en el sector digital, fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las más jóvenes, y servir de plataforma para establecer una red entre las mujeres profesionales del sector en España. También es asesora sobre diversidad en las STEM. "Hay que hackear los estereotipos. Desde 'Mujeres Tech' lo estamos haciendo con talleres para hombres y mujeres. Y hemos lanzado #girlsgonna para alcanzar mayor impacto; para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda descargar tutoriales y recursos", explicaba a 20bits, de 20minutos.

Cristina Aranda

La ingeniera precoz

Valeria Corrales, sólo tiene 14 años y ya es cofundadora del canal ValPat Steam de robótica, electrónica y programación. Junto a su mentora, Patricia Heredia, ha creado este departamento I+D que no es otra cosa que un canal YouTube para “motivar e inspirar a niñas y niños, para que entren y se apasionen por el mundo de la tecnología y la robótica” a través de cientos de divertidos vídeos de tecnología, los niños aprenden e inventan con proyectos de programación, robótica, electrónica, impresión 3D, matemáticas… “Las niñas podemos ser lo que queramos ser. Si quiero ser princesa, seré princesa, si quiero ser futbolista seré futbolista, y si quiero ser ingeniera, seré ingeniera”, asegura.

No son bichos raros

Belén García Molano, directora de Tecnología y Desarrollo de Airbus. Está personalmente comprometida con uno de los objetivos asumidos por Airbus para 2030: que haya un 33% de mujeres en todos los niveles. Desde finales del año pasado es también la nueva Directora Sectorial de Aeroespacial de AMMDE. "Ser ingeniero es poder soñar y poder hacer realidad vuestros sueños. No estamos todo el día encerrados en laboratorios ni delante del ordenador haciendo cálculos, sino que hacemos realidad todos vuestros sueños", dijo en la charla 'El país en tu futuro'.