¿Afecta a la libido el momento del ciclo menstrual de las mujeres?

A veces nos apetece más, y otras menos. Y, aunque esto depende de muchos factores como el estrés, la ansiedad, el ritmo de vida y la situación personal, el cuerpo también tiene influye. Hablamos de la libido sexual y cómo afecta las diferentes fases del ciclo a las mujeres, en lo que a relaciones sexuales se refiere. Según un estudio global de la marca de placer masculino, Arcwave, España es el país de Europa con más apetito sexual, por parte de los hombres, y las mujeres españolas no alcanzaron el primer puesto, pero sí el segundo, por detrás de las italianas.

Sin embargo, un estudio anterior, realizado por el Instituto de las Mujeres, concluyó que casi un 60% de mujeres jóvenes ha mantenido relaciones sexuales con otra persona sin apetito o deseo sexual. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Esto puede deberse a muchos factores, que poco o nada tienen que ver con los ciclos biológicos. Sin embargo, conviene entender qué pasa en nuestro cuerpo, para poder ser sinceras con nosotras mismas, a la hora de decir que no nos apetece. Y no pasa nada.

Fase del ciclo menstrual: cómo afecta a la apetencia sexual

Inflamación abdominal por la regla. iStockphoto

"La fase del ciclo menstrual puede influir en la libido y la apetencia sexual de las mujeres. A lo largo del ciclo menstrual, las fluctuaciones hormonales, especialmente las de estrógeno y progesterona, pueden tener impactos en el deseo sexual", explica Júlia Guri, biotecnóloga y especialista en I+D de Domma .

La experta explica que cada fase tiene sus propias características que conviene diferenciar: "En la fase menstrual, algunas mujeres experimentan una disminución del deseo sexual, debido a factores como incomodidad física o cambios hormonales. Sin embargo, otras pueden sentir un aumento del deseo debido al aumento del flujo sanguíneo y la liberación de endorfinas", sostiene.

La experta explica que, a medida que los niveles de estrógeno aumentan (fase folicular), muchas mujeres experimentan un aumento del deseo sexual y la sensibilidad en esta fase. El aumento de la energía y el optimismo también contribuyen a una mayor apetencia sexual.

"Durante la ovulación, el pico en los niveles de estrógeno va acompañado de un aumento en el deseo sexual. La naturaleza biológica busca fomentar la reproducción durante esta fase", mantiene.

Sin embargo, durante la fase lútea: "Al acercarse a la menstruación, algunas mujeres pueden experimentar una disminución del deseo sexual debido a síntomas como hinchazón, irritabilidad o cambios de humor".

Deseo sexual en la menopausia

Mujer experimentando sofocos en la menopausia. Getty Images/iStockphoto

"La transición a la menopausia está asociada con cambios hormonales significativos en las mujeres. El principal es el descenso de las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona.

El descenso de estrógenos, tal y como pasa en el ciclo menstrual, va acompañado de un descenso de la energía: "Además, los cambios hormonales provocan una serie de síntomas, entre ellos, síntomas vasomotores como los sofocos, cambios en el sueño y cambios en el estado de ánimo, entre otros", matiza.

La disminución de los niveles de estrógenos y progesterona durante la transición menopáusica, sumado a los molestos síntomas, pueden provocar en muchas mujeres una disminución de la apetencia sexual.

"Para mejorar la líbido durante la transición menopáusica se recomienda el consumo de Maca, Tribulus Terrestris, Ashwagandha, Fenogreco y Panax ginseng entre otros. También se recomienda el consumo de prebióticos y probióticos para ayudar a reducir la formación de grasa y suplementos con Omega 3 y DHA", explica.

