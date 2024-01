Mito o realidad: ¿el frío reduce la libido?

¿Afecta el frío al deseo sexual? ¿Es un mito que el invierno reduce la libido? Los expertos no se ponen de acuerdo. Por un lado, hay estudios que demuestran que en invierno aumenta la actividad sexual. Las celebraciones navideñas, por ejemplo, suponen un incremento en las ventas de preservativos, dándose el mayor pico la semana anterior a Navidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), septiembre es el mes en el que se producen más nacimientos, por tanto, se podría decir que enero es uno de los meses donde más encuentros sexuales se suceden.

Otros como la encuesta realizada por Boston Medical Group para conocer los hábitos sexuales de los españoles desveló en 2019 que la mitad de los españoles señalaba el verano como la época más activa para practicar sexo (51%), por delante de la primavera (25%), el invierno (16%) y el otoño (8%).

Para indagar algo más en el tema hablamos con la psicóloga y sexóloga de VivelaVita Rocío Moñino, quien destaca la reducción de horas solares como una posible causa de esta disminución del deseo: “Hay teorías que respaldan la afirmación de que el invierno reduce la libido, pero lo cierto es que son escasos los estudios científicos. Por eso, se puede decir que es posible que el frío influya en el deseo sexual debido a la reducción de las horas solares y cómo este hecho afecta de forma química al cerebro. Además, la luz solar también tiene un impacto en el estado de ánimo de las personas, lo que está relacionado con el deseo sexual. Sin embargo, es importante destacar que este apetito puede ser influenciado por una variedad de factores”.

La experta resalta, en cualquier caso, que sobre este asunto las teorías y opiniones de los estudiosos son diversas: “Existen estudios, aunque son muy breves y tienen limitaciones, sobre cómo influye el clima o las estaciones del año en la libido de las personas. Algunas de las conclusiones de estos trabajos indican que las temperaturas más cálidas pueden favorecer y otros que los grados no tienen ningún efecto en la actividad sexual”. Moñino concluye que, a día de hoy, se necesita más investigación para poder confirmar si la temperatura afecta al deseo en los seres humanos.

Encender el deseo en tiempos gélidos

Como sexóloga, Moñino contribuye con algunos consejos que pueden ayudar a las parejas a estimular su deseo sexual en esta época del año. Centrarse en prácticas que motiven a reducir el frío y que el mismo contexto haga que entremos en calor pueden ser de mucha ayuda. “Algo muy accesible para todos es la siguiente situación que os cuento. Imaginad llegar a casa del trabajo, cuando la luz ya se ha ido, hacer las actividades del hogar y, por fin, una ducha calentita para relajarse. Os invito a que sea conjunta, que lavéis el cuerpo de vuestra pareja y que esta haga lo mismo. Tocar, sentir y conectar con el otro en ese instante tan placentero”.

En cuanto a las posturas o juegos sexuales recomendados para estos tiempos de bajas temperaturas, la experta recomienda aquellas prácticas que pueden generar calor más rápidamente, en las que los cuerpos de ambas personas estén lo más próximos posible. “Por ejemplo, la 'cucharita', donde además de estar abrazando al otro, el movimiento puede ser suave y agradable para ambos. Otra recomendación algo más original sería generar un ambiente con velas de masaje y aromáticas, las cuales, una vez que se derriten, crean un aceite que se puede extender por ambos cuerpos”.

Fomentar los encuentros eróticos en esta estación puede ofrecer además numerosos beneficios para nuestro sistema. “Como mencioné anteriormente, es posible que el frío esté asociado con un estado de ánimo más bajo durante esos meses, pero al experimentar un encuentro satisfactorio y deseado, es probable que mejore. Además, esta experiencia puede conducir a beneficios adicionales. Por ejemplo, el aumento de la temperatura corporal, el fortalecimiento de los lazos entre los miembros de la pareja, la reducción del estrés o la mejora del sueño”.

