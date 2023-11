Estos son los efectos secundarios que pueden tener los antidepresivos sobre tu vida sexual, según la Universidad de Harvard

El consumo de antidepresivos se ha disparado en los países desarrollados (sólo en España, por ejemplo, se estima que se trata del tercer grupo de medicamentos más recetados, después de los analgésicos y los ansiolíticos). Sin embargo, se trata de unos fármacos muy complejos que, si bien en algunos casos han demostrado grandes beneficios, en otros tienen una eficacia limitada e incluso pueden tener serios efectos secundarios.

Efectos secundarios de los antidepresivos en el sexo

Particularmente, en los últimos años se ha impuesto una clase de antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), entre otras cosas por presentar un mejor perfil de seguridad. No obstante, son muchos los pacientes que aún con estas medicaciones han reportado efectos adversos, en muchos casos sobre la vida sexual.

Esto es lo que destaca un artículo publicado por la Universidad de Harvard en su portal web, en el que la institución destaca que esta clase de antidepresivos puede conllevar una pérdida de interés en el sexo, dificultades para excitarse, dificultades para mantener la excitación y dificultades para alcanzar el orgasmo. Incluso, hay pacientes que toman estos fármacos y no son capaces de tener orgasmos de ninguna forma. Estos efectos adversos, además, se vuelven más prevalentes a medida que aumenta la edad de la persona que consume el fármaco.

No obstante, no debemos perder de vista que un buen número de los pacientes depresivos presentan algún tipo de disfunción sexual antes de iniciar el tratamiento (entre el 35 y el 50%, de nuevo según los datos proporcionados por la misma institución. Por tanto, en algunos casos las dificultades sexuales reportadas pueden ser fruto de la patología subyacente, más que del tratamiento.

Qué hacer si aparecen disfunciones sexuales

Sea como sea, en cualquier caso cuando se produzcan dificultades sexuales en el curso de un tratamiento contra la depresión hay que consultar con un médico o terapeuta. Cuando la medicación es el problema, los efectos secundarios en el área sexual a menudo se reducen con el paso del tiempo, por lo que puede ser apropiado esperar para ver si disminuyen (especialmente si, por otro lado, los fármacos están proporcionando un alivio a la depresión).

Si esto no sucede, es posible optar por diferentes estrategias para atajar el problema. Por ejemplo, es posible cambiar la dosis del fármaco o la hora de la toma (los efectos pueden ser más pronunciados a ciertas horas del día); puede ser eficaz hacer 'parones' en la medicación (siempre bajo supervisión médica; interrumpir la medicación de manera no controlada puede ser peligroso para el paciente), cambiar de fármaco, añadir ciertos fármacos que ayudan con la función sexual o acudir a una psicoterapia específica para cuestiones sexuales.

Referencias

Harvard University. Sexual side effects of SSRIs: Why it happens and what to do (2023). Consultado online en https://www.health.harvard.edu/womens-health/when-an-ssri-medication-impacts-your-sex-life el 14 de noviembre de 2023.

