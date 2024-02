¿Qué es la perimenopausia y por qué es la época más convulsa para la mujer antes y después de la menopausia?

Mucho se habla de la menopausia en España, pero no tanto se conoce lo que significa la perimenopausia, lo que sigue siendo para muchas personas todavía a día de hoy un auténtico misterio. Además, normalmente se confunden los términos. Si bien es cierto que cuando hablamos de menopausia nos referimos a los últimos años menstruales, en ginecología realmente se define como el último año de menstruación.

Y he aquí cuando entra en juego otro concepto importante para la salud femenina. La perimenopausia es el periodo de tiempo previo y posterior a la menopausia en el que comienzan a suceder todos los cambios que han hecho famosa esta etapa. Sin embargo, esto no quiere decir que todas pasemos por los mismos síntomas, porque cada climaterio es único, pero sí que es la época más convulsa.

Suele aparecer en torno a los cuarenta y seis años, y puede durar hasta un año después del cese de la menstruación. En cualquier caso, antes de continuar, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos sobre lo que se conoce como climaterio, lo que dicho de otro modo se podría definir como nuestra segunda pubertad, puesto que es el tiempo en el que se producen todas estas manifestaciones físicas y emocionales: perimenopausia, menopausia y posmenopausia.

Cómo reconocer los síntomas de la perimenopausia



Esta transición suele durar una media de cinco años y uno de los signos de alerta es el cambio en los periodos menstruales. "Las menstruaciones pueden volverse más abundantes o ligeras y tienden a aparecer en forma más espaciada hasta que eventualmente dejan de llegar", detallan desde la página web de Ada Health.

Los síntomas que se desarrollan durante la perimenopausia están estrechamente ligadas a la variación en los niveles de producción de estrógenos. Durante este periodo de tiempo es frecuente experimentar cambios de humor, con irritabilidad, episodios depresivos y falta de apetito sexual que pueden ir acompañados de incrementos considerables de la temperatura corporal y enrojecimiento de la piel.

Los especialistas en medicina de Mayo Clinic también destacan que se pueden producir problemas vaginales y de la vejiga. "Cuando los niveles de estrógenos disminuyen, los tejidos vaginales pueden perder lubricación y elasticidad, lo cual hace que las relaciones sexuales resulten dolorosas". Si bien es cierto que los síntomas de este periodo de transición van desapareciendo gradualmente antes de comenzar la menopausia, algunos son persistentes, como la sequedad vaginal.

Así, otras molestias comunes pueden ser las siguientes:

Sofocos

Enrojecimiento

Sudoración nocturna

Problemas para dormir

Fluctuaciones en el peso

Cambios en el estado de ánimo

Reducción del deseo sexual

Sequedad vaginal

¿Es posible el embarazo en la perimenopausia?

La ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal femenina, María León, señala en su libro La revolución invisible: cuida tus hormonas a partir de los 40 años, que "aunque hay menos probabilidades de quedarnos embarazadas (de forma natural y sin tratamiento de fertilidad) después de los cuarenta y cinco años, todavía es posible, especialmente si tenemos ciclos menstruales regulares y mantenemos relaciones sexuales con penetración y eyaculación de forma habitual".

No obstante, la también escritora, bloguera y conferencista, recalca que en el caso de que este sea tu caso y no quieras quedarte embarazada no entra en tus planes, "lo más recomendable es seguir usando alguna forma de anticoncepción hasta la posmenopausia, ya que una vez que se alcanza ya no es posible el embarazo". Asimismo, añade: "Si todavía usas algún método anticonceptivo hormonal, como la píldora, los inyectables, el anillo vaginal o el parche anticonceptivo, y no sabes hasta cuándo seguir usándolo, lo mejor es que lo consultes con tu médico o tu enfermera para saber cuando dejarlo".

