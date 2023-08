Este es el gesto que hacemos de forma automática y que puede impedir quedarte embarazada

Si quieres ser madre y estás leyendo esto, es probable que estés ansiosa por empezar tu camino hacia el embarazo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 330.000 bebés nacen cada año en España. Quedarse embarazada puede ser frustrante, pero tener la información adecuada puede ayudarte a llevar el proceso de la mejor forma posible. Conocer tus días más fértiles o relajarte y disfrutar de la intimidad con tu pareja, pueden marcar la diferencia a la hora de facilitar tu viaje hacia la maternidad.

Antes de nada, conviene recordar que cada cuerpo es único y que la eficacia de estos consejos pueden variar. Cada cuerpo es un mundo, por lo que ante cualquier duda, lo mejor siempre es hablar con un profesional médico. Hacemos un repaso de los 10 trucos que harán de tu concepción un proceso más fácil.

1. Presta atención a tu dieta

Asegúrate de hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada y completa en cuanto a absorción de nutrientes y especialmente rica en vitaminas minerales como el hierro, yodo o calcio, omega-3 o ácido fólico.

2. Conoce tus días fértiles

Aprende a identificar tu ventana de fertilidad, que generalmente ocurre aproximadamente en el centro de tu ciclo menstrual. La ventana de fertilidad hace referencia a los días en los que estás ovulando y es más probable que te quedes embarazada. Existen diversas aplicaciones y kits de predicción de la ovulación que pueden ayudarte a determinar tus días más fértiles.

3. No te levantes inmediatamente después

Lo hacemos de forma automática al terminar. ¿A qué nos referimos? A levantarse inmediatamente después de acabar el acto sexual. Y es que la gravedad hace que se salga parte de la eyaculación por la vagina. Para evitar esta situación, la Dra. Amira Alkourdi Martínez, ginecóloga en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves recomienda "quedarse recostada durante 20 minutos después del acto sexual, incluso en ocasiones, con las piernas para arriba" para permitir que una cantidad de esperma favorable tenga tiempo de llegar al cuello uterino.

4. ¡Relájate y disfruta del proceso!

El estrés puede afectar negativamente la fertilidad. Un estudio publicado en la revista académica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, demuestra que el estrés puede disminuir las posibilidades de quedarse embarazada hasta en un 60%. Cuando el cuerpo está sometido a altos niveles de estrés, se liberan hormonas como el cortisol, que pueden interfiriendo con la ovulación regular, provocando desequilibrios hormonales e incluso afectando la calidad del esperma en los hombres.

"La ansiedad y el estrés pueden influir en el ciclo menstrual y hacer que no se ovule", nos cuenta la Dra. Ana Rosa Lucena, experta en ginecología. Por otro lado, la Dra. Amira Akhourdi añade que "cualquier actividad que puedan hacer las parejas para evitar el estrés y la ansiedad va a mejorar considerablemente el pronóstico de la fertilidad". Así que ya sabes, evita a toda costa convertirte en una obsesionada de los tests y busca técnicas de relajación como la meditación que te ayuden a eliminar el estrés, e incrementa tus posibilidades de quedarte embarazada.

5. Mantén relaciones sexuales frecuentes

Asegúrate de tener relaciones sexuales regularmente durante tus días fértiles para aumentar las posibilidades de concebir. No te obsesiones con el momento exacto, simplemente disfruta del proceso. Es muy importante que evitéis relacionar la práctica sexual, con un sentimiento de 'deber' o de 'tarea'. El estrés y la ansiedad de sentirnos obligados sin obtener resultados, puede hacer que las condiciones no sean las más óptimas para la fecundación, incrementando la frustración y erosionando la relación de pareja.

6. Evita fumar

Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, sobre todo, de este último, es indispensable para conseguir una concepción exitosa. Según la ASRM (American Society for Reproductive Medicine), el 13% de casos de infertilidad pueden ser atribuidos directamente al consumo del tabaco.

7. Evita el uso excesivo de lubricantes

Los lubricantes no dejan de ser productos químicos que afectan el PH de nuestro cuerpo. La OMS indica que el valor de PH óptimo para la movilidad del esperma es de entre 7 y 8,5. La desinformación hace que no nos fijemos en este dato a la hora de elegir un lubricante, pero lo cierto es que todo valor inferior a 7 pueden afectar la movilidad o destruir el esperma, así que si los utilizas, elige aquellos que sean específicamente compatibles con la fertilidad.

8. Cuida tu peso

Tanto el peso insuficiente como el exceso de peso pueden afectar a la fertilidad. Tener un peso adecuado contribuye a mantener un equilibrio hormonal ajustado. Según un estudio publicado en la National Library of Medicine (NLM) que analiza la relación entre la obesidad y la infertilidad, demuestra que el exceso de grasa corporal puede aumentar la producción de hormonas como el estrógeno, lo cual puede interferir con la ovulación regular y la calidad de los óvulos.

9. Para ser madre hay que tener paciencia

No te desesperes. Es normal que el embarazo no ocurra de inmediato. Uno de los mayores mitos en madres jóvenes es la facilidad para quedarse embaraza a la primera. Pero, la verdad, es que la concepción puede llevar tiempo, incluso para parejas sin ningún problema de fertilidad. "En cada ciclo natural tan solo hay 15% de posibilidades de conseguir embarazo, no es tan fácil como la gente se piensa", nos confirma la Dra. Ana Rosa. Mantén una actitud positiva y paciencia.

10. Consulta a un especialista si es necesario

La OMS considera infertilidad como todo caso en el que después de un año de intentarlo no has logrado quedar embarazada (o después de seis meses si tienes más de 35 años). Si este es tu caso, considera consultar a un médico especialista en fertilidad. Ellos podrán evaluar tu situación y brindarte recomendaciones adicionales.

Es fundamental que sigas al pie de la letra las indicaciones de tu ginecóloga, o el experto que te aconseje, pues ellos conocen mejor que nadie tus condiciones y lo que mejor te conviene para facilitar la fecundación.

