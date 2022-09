Enfermedad de la infertilidad: por qué ocurre y cómo se puede evitar

DOCTORA ANA GAITERO Ginecóloga especialista en Medicina Reproductiva miembro de Doctoralia. Directora Médica Fertility Center.

La infertilidad es la situación que ocurre cuándo tras 12 meses de relaciones sexuales sin protección no se consigue embarazo. Es una enfermedad, pues se altera el bienestar físico, mental y social de la persona que desea tener un hijo.

Una de cada 6 parejas tienen problemas en España

Una de cada 6 parejas en España tiene problemas para conseguir el embarazo de forma espontánea (186 millones de personas sufren infertilidad en el mundo, según datos de la OMS) y aún así, todavía falta información y es un tema tabú. En ocasiones, el embarazo se consigue, pero se interrumpe, y aparecen los abortos repetidos. No es fácil afrontar el diagnóstico y el miedo a no conseguirlo o a aceptar que existe una enfermedad hace que se retrase la consulta al especialista.

La capacidad fértil desciende con la edad

La capacidad fértil desciende con la edad, tanto en el hombre como en la mujer y actualmente la causa más frecuente implicada es la edad, pues nuestros óvulos y espermatozoides envejecen y acusan el paso del tiempo como el resto de nuestras células.

Ecografía a una mujer embarazada. VITHAS

El mito de que solo afecta a las mujeres y otros

Alrededor de esta enfermedad existen muchos mitos, como que solo afecta a las mujeres, que si has tenido en alguna ocasión un hijo siempre va a ser posible el embarazo o que es una enfermedad causada por el estrés.

Diferentes causas

Existen muchas otras causas además del paso del tiempo y el estudio de fertilidad de la pareja puede ayudarnos. En la mujer, existen alteraciones del ciclo hormonal que pueden causar anovulación, como el síndrome de ovario poliquístico, el fallo ovárico precoz o el bajo peso. A veces encontramos problemas en las trompas de Falopio, que impiden que el óvulo y el espermatozoide puedan encontrarse o problemas anatómicos que estén dificultando el embarazo.

En el hombre, existen alteraciones en la calidad seminal que pueden producirse por la toma de medicamentos, por enfermedades como la diabetes o alteraciones anatómicas como la obstrucción de los conductos deferentes. Así, cuándo estudiamos a parejas que no consiguen embarazo, en el 30% encontramos factores implicados en la fertilidad de la mujer, en el 30% factores masculinos, y en el 40% de los casos encontramos factores en ambos.

El 10% de los niños nacen gracias a Medicina Reproductiva

Es importante saber que uno de cada 10 niños nacidos en España lo ha hecho gracias a la Medicina Reproductiva, que se realizan más 180000 tratamientos al año y que son técnicas seguras que pueden ayudar a muchas parejas.

Consejos para afrontar la infertilidad

Infórmate y busca apoyo, tu ginecólogo puede ayudarte y puede recomendarte tácticas para mejorar tu fertilidad. No busques información sola, los especialistas estamos para ayudarte.

Pon foco en el problema, si tienes más de 35 años y el embarazo no llega busca a un especialista en medicina reproductiva y busca solución.

No dejes pasar el tiempo, la medicina reproductiva existe pero no es infalible, y el tiempo y la edad son factores que limitan los resultados y no se pueden cambiar.