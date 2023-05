Diversidad de género: mujeres que empoderan

EN COLABORACIÓN CON CEPSA

Según el reciente informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, aún faltan 132 años para que la igualdad de género sea real en todo el mundo. Un dato que confirma que todavía queda mucho camino para alcanzar la paridad.

Bettina Karsch y Mónica Chao hablan sobre el papel de la mujer en sostenibilidad. CEPSA

Poner a las mujeres en el foco e impulsar su liderazgo es clave para lograrlo. Si hay alguien que tiene clara esta idea es Mónica Chao, fundadora y presidenta de Women, Action and Sustainability (WAS), una asociación sin ánimo de lucro constituida por mujeres directivas. El objetivo de WAS es impulsar el compromiso de las empresas, instituciones, entidades y la sociedad con la sostenibilidad. Y, para ello, promueven el papel del liderazgo femenino.

¿Qué tienen en común la sostenibilidad con el papel de una mujer directiva?Creo que la sostenibilidad y la diversidad son dos de los grandes desafíos que tenemos para que nuestra sociedad y nuestras organizaciones se transformen. Son dos desafíos que estamos afrontando ahora desde todos los planos.

¿Se podría llegar a decir que el liderazgo femenino viene a través del diálogo y esto es clave para aumentar el compromiso con la sostenibilidad?Efectivamente. Hay un estudio reciente de McKinsey que analiza las competencias del líder, las que se demandaban hace 10 años y las que se demandan ahora, y cómo de frecuentes se encuentran esas competencias en hombres o mujeres. La investigación demuestra que hay algunas competencias frecuentes en hombres, otras que tenemos igualmente en hombres y mujeres, pero parece que las nuevas generaciones, con esta crisis de talento que tenemos, demandan líderes empáticos, que escuchen y más trabajo en equipo; y parece que esas cualidades son más frecuentes en mujeres que en hombres. Yo creo que lo ideal sería que esas cualidades que demanda la sociedad y el talento las tuviésemos todos, pero quizá eso no muestra ese cambio hacia un nuevo liderazgo.

Al haber estado en posiciones directivas y en consejos, ¿podrías contarnos alguna experiencia que nos pueda inspirar?Me inspira mucho la colaboración y las alianzas entre personas. Cuando trabajas con esa visión, tienes una causa y la comunicas bien, es decir, de forma que se pueda entender, siempre encuentras aliados por el camino. Y trabajar en colaboración en estos tiempos que vivimos es algo clave.

Ha habido un gran movimiento para que los consejos de compañías cotizadas tuviesen al menos un 40% de presencia de mujeres. ¿Tienes alguna opinión sobre esto?Creo que es algo que se está apoyando desde todos los sectores de la sociedad porque beneficia tanto a los resultados financieros de la compañía, como a los resultados no financieros que tienen que ver con criterios de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG, según sus siglas en inglés). Precisamente, leía estos días estudios respecto a cómo las compañías más diversas retienen más el talento y es algo que me parece muy interesante en esta crisis de retención del talento que vivimos. Creo que es algo muy bienvenido por muchas organizaciones y por la sociedad y, ahora, tenemos que ir viendo cómo se produce de una forma ordenada y beneficiosa para todos.

Bettina Karsch durante la grabación del capítulo. CEPSA

Se habla mucho de la autoestima o confianza que puede tener un género y no lo tiene el otro. Enfocado a las jóvenes, hay muchos cursos para ayudar con estos temas. ¿Qué podemos hacer?Desde WAS creemos que las generaciones que vienen son fantásticas y tenemos que apoyar mucho ese traspaso de conocimiento y acompañarles en aquello que quieren lograr. Desde WAS, hemos puesto en marcha dos iniciativas: una de mentoring en colaboración con cinco universidades, tanto para chicas como para chicos, y una figura WAS Junior para apoyar a jóvenes que están tratando de hacer cosas muy innovadoras y transformadoras.

Hablando de transformar, me vienen a la cabeza dos temas de los que ya hemos hablado: sostenibilidad y talento femenino. ¿Qué consejo le darías a Cepsa para impulsar ambos?Para mí, la clave es establecer una visión, una hoja de ruta con métricas e implicar a la organización poniendo, en la medida de lo posible, datos de impacto económico sobre cómo va a afectar esa hoja de ruta en el futuro de la compañía.

