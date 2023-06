Harvard desvela el plato estrella para adelgazar que no debería faltar en tu dieta

Queda menos de una semana para que arranque el verano en España. Será el próximo 21 de junio cuando la época estival por excelencia dé el pistoletazo de salida y no son pocas las mujeres que buscan perder peso de cara a la ya conocida por más de una como 'operación bikini'.

Más allá de querer adelgazar a base de dietas milagros que, a largo plazo, pueden perjudicar a la salud y sufrir como consecuencia el temido 'efecto rebote', la mejor opción es, sin lugar a dudas, cambiar de hábitos. Entre ellos se incluye, como no podría ser de otra manera, la alimentación saludable y el ejercicio físico.

No obstante, en lo que a nutrición se refiere, la reputada Universidad de Harvard desvela el plato estrella que no puede faltar en tu día a día para la pérdida de peso. Lo cierto es que muchos de los beneficios de alimentos como las almendras, el aguacate o las espinacas, ya los conocíamos. Sin embargo, un reciente estudio suma otro superalimento que no solo destaca por sus proteínas, vitaminas, fibra, sino también por su capacidad para contribuir a conseguir un peso saludable. Pero, ¿de cuál se trata?

El superalimento que ayuda a conseguir un peso saludable

Por increíble que parezca, seguro que lo tienes en la despensa bien guardado en un tarrito de cristal. Exacto. No podría ser otro que las legumbres. Y es que lo tiene todo. Saludable, sostenible y muy barato. Las lentejas, las alubias o las lentejas, no solo por su rico valor nutricional, sino también por su bajo aporte calórico, se convierten en un aliado perfecto para quien quiera cuidar su salud.

Por un lado, las legumbres son una fuente muy potente de proteína vegetal, mientras que, a la vez, aportan un alto componente de carbohidratos complejos. Ahora bien, a diferencia de los carbohidratos simples, azúcares que se digieren de forma rápida, los hidratos de las legumbres son de absorción lenta, evitando así los picos de insulina en sangre.

Pero eso no es todo. Son bajas en grasas y sacian. Además, las legumbres mejoran nuestra salud intestinal y reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto se debe principalmente a su alto contenido en fibra, proteínas y otros minerales.

¿Cómo incluir las legumbres en nuestra dieta?

Las altas temperaturas no invitan a querer incluirlas en los clásicos guisos que todos tenemos en mente. Hay que buscar ideas diferentes, novedosas y que encajen con los estilos de vida de cada uno. Otra idea es hacer un guiño a otras cocinas, como la gastronomía india o a la del norte de África, que está llena de legumbres.

Por ejemplo, ricas recetas como las lentejas al curry, las hamburguesas de garbanzos o las ensaladas son ideas perfectas para incluirlas a nuestro plato de forma original y conseguir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

¿Cada cuánto tiempo se recomienda comer legumbres?

De acuerdo con los últimos estudios científicos disponibles, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), recomienda aumentar la frecuencia de consumo de las legumbres, como mínimo, de dos a cuatro raciones semanales hasta llegar progresivamente a un consumo diario.