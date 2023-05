Esta modelo de 25 años dice adiós a la operación bikini y se siente mejor que nunca

A dos meses de que se inaugure el verano de manera oficial ya es habitual que más de una de por iniciada la 'operación bikini' pero, ¿también será así en 2023? Las nuevas generaciones así como los expertos en salud y deporte plantean una nueva tendencia: decir adiós al "cuerpo bikini" y hola al "me quiero, me cuido, me disfruto" en cualquiera de las versiones. Esta modelo de 25 años y su nuevo entrenamiento, es la prueba.

La influencer que ha hecho saltar las alarmas sobre este nuevo paradigma se llama Camila Cisneros y compartía con sus seguidores de manera casual y vía story de Instagram cómo un centro de entrenamiento ubicado en pleno meollo de Madrid se había convertido en su "nueva casa".

El posteo de Camila lo hemos perdido entre su contenido diario, pero estoy segura que si la sigues verás más de un selfie de ella en las instalaciones después de una clase KO, el entrenamiento con el que decir adiós a la operación bikini.

El entrenamiento para decir adiós a 'la operación bikini'

Detrás de esta despedida a la recurrente operación bikini, que lo único que consigue es que castiguemos nuestro cuerpo, se encuentra Ale Llosa y su equipo de trainers que apuestan por una filosofía única de vida sana basada en cuatro pilares: deporte, conexión interior, alimentación consciente y actitud positiva.

Escuchando a tu cuerpo, olvidando las calorías y confiando en las sensaciones, el método KO combina la fuerza, la habilidad y la agilidad para conseguir un bienestar 360º.

Ale Llosa, así como su equipo al completo propone un programa combinado de tres clases que trabajan tu cuerpo por dentro y por fuera con el fin de alcanzar la felicidad (y esta no va ligada a un número en la báscula o a una talla de pantalón).

KO, cardio intenso a alta temperatura donde eliminar todo el estrés; NTC donde tú y tu fuerza sois las protagonistas; y Soul, donde explorarás cómo el yoga te puede ayudar a conseguir mayores resultados en tus entrenamientos y a conocerte mejor.

Después de probarlo, no extraña en absoluto que Camila Cisneros haya bautizado a KO Detox Center como su nueva casa y es que el ambiente que allí se respira de energía y calma es un chute beauty que va más allá de cualquier operación bikini o tratamiento flash.

